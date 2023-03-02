IDC: kopers van telefoon gaan vanaf 2023 minder voor smartphone betalen

Kopers van smartphones gaan vanaf 2023 minder betalen voor een smartphone dan dat ze in 2022 deden. Dat voorspelt analistenbureau IDC. De gemiddelde prijs van een smartphone steeg afgelopen jaren juist, maar die heeft volgens het analistenbureau nu zijn toppunt bereikt.

In 2022 gaven kopers gemiddeld 415 dollar uit aan een telefoon, zegt IDC. Dat was in 2019 nog 334 dollar. De komende jaren zal dat bedrag gestaag gaan dalen naar 376 dollar, zo voorspelt het bedrijf. Daarmee zou een einde komen aan de jarenlange stijging.

Die stijging kwam deels door gestegen smartphoneprijzen. High-end telefoons kostten vijf jaar geleden zelden meer dan 1000 euro, nu zijn er veel Pro-, Ultra- en vouwbare telefoons die een adviesprijs hebben van ver boven 1000 euro. De werkelijke prijzen waarvoor fabrikanten die toestellen leveren liggen veelal wel lager. Dat de gemiddelde verkoopprijs niet veel meer is gestegen, komt doordat er wereldwijd de meeste vraag is naar goedkope smartphones.

IDC past bovendien zijn verwachtingen voor leveringen van dit jaar aan. Het verwachtte tot nu toe een kleine groei van het aantal geleverde smartphones, maar die groei komt er niet meer, zo denkt het bedrijf nu. In plaats daarvan zal het aantal geleverde smartphones juist iets afnemen.