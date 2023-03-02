IDC: kopers van telefoon gaan vanaf 2023 minder voor smartphone betalen

Kopers van smartphones gaan vanaf 2023 minder betalen voor een smartphone dan dat ze in 2022 deden. Dat voorspelt analistenbureau IDC. De gemiddelde prijs van een smartphone steeg afgelopen jaren juist, maar die heeft volgens het analistenbureau nu zijn toppunt bereikt.

In 2022 gaven kopers gemiddeld 415 dollar uit aan een telefoon, zegt IDC. Dat was in 2019 nog 334 dollar. De komende jaren zal dat bedrag gestaag gaan dalen naar 376 dollar, zo voorspelt het bedrijf. Daarmee zou een einde komen aan de jarenlange stijging.

Die stijging kwam deels door gestegen smartphoneprijzen. High-end telefoons kostten vijf jaar geleden zelden meer dan 1000 euro, nu zijn er veel Pro-, Ultra- en vouwbare telefoons die een adviesprijs hebben van ver boven 1000 euro. De werkelijke prijzen waarvoor fabrikanten die toestellen leveren liggen veelal wel lager. Dat de gemiddelde verkoopprijs niet veel meer is gestegen, komt doordat er wereldwijd de meeste vraag is naar goedkope smartphones.

IDC past bovendien zijn verwachtingen voor leveringen van dit jaar aan. Het verwachtte tot nu toe een kleine groei van het aantal geleverde smartphones, maar die groei komt er niet meer, zo denkt het bedrijf nu. In plaats daarvan zal het aantal geleverde smartphones juist iets afnemen.

High end smartphones prijs

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-03-2023 16:38 63

02-03-2023 • 16:38

63

Lees meer

IDC: wereldwijde markt voor workstations is in 2023 met 8,8 procent gekrompen
IDC: wereldwijde markt voor workstations is in 2023 met 8,8 procent gekrompen Nieuws van 13 maart 2024
IDC: 1,2 procent van geleverde smartphones is vouwbaar model
IDC: 1,2 procent van geleverde smartphones is vouwbaar model Nieuws van 30 maart 2023
IDC: levering van pc-monitoren daalde afgelopen kwartaal harder dan ooit tevoren
IDC: levering van pc-monitoren daalde afgelopen kwartaal harder dan ooit tevoren Nieuws van 18 maart 2023
Chinese smartphone voor kinderen heeft 5”-scherm en geen games en sociale media
Chinese smartphone voor kinderen heeft 5”-scherm en geen games en sociale media Nieuws van 15 maart 2023
Onderzoeksbureau: wereldwijde smartphoneleveringen zakten in vierde kwartaal in
Onderzoeksbureau: wereldwijde smartphoneleveringen zakten in vierde kwartaal in Nieuws van 3 februari 2023
IDC: smartphoneleveringen maakten vorig kwartaal grootste daling ooit door
IDC: smartphoneleveringen maakten vorig kwartaal grootste daling ooit door Nieuws van 26 januari 2023
Het wil nog niet echt lukken met vouwbare smartphones, want ze zijn nog te duur
Het wil nog niet echt lukken met vouwbare smartphones, want ze zijn nog te duur Nieuws van 10 augustus 2022
Meer producten en artikelen
Smartphones

Reacties (63)

-Moderatie-faq
63
62
34
0
0
20
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Storrum 2 maart 2023 16:46
Ik vind 376 dollar alsnog best prijzig voor een telefoon.. Nu gebruik ik mijn telefoon eigenlijk ook alleen om muziek te luisteren dus is het voor mij meer een verheerlijkte mp3-speler _/-\o_

Maar zijn er echt mensen die zo afhankelijk zijn van hun telefoon dat ze er zo veel geld aan uit moeten geven?
crankthisup @Storrum2 maart 2023 16:50
Vroeger hadden we losse MP3 spelers, camera's en telefoons en dat hoeft nou niet meer, dus snap wel dat mensen er veel geld voor over hebben. Alleen toestellen boven de 1000 euro snap ik niet zo, maar genoeg mensen die altijd met het nieuwste speeltje willen rondlopen dus fabrikanten maken daar graag gebruik van.
Cergorach @crankthisup2 maart 2023 17:37
Vroeger hadden we boomboxen, polaroids en belden we in een telefooncel... ;p

Toestellen van boven de €1000 is niet heel vreemd, 15-20 jaar geleden betaalde je voor highend modellen ook al bijna €1000, met inflatie correctie kom je dan al vlot boven die €1000 uit. Er zijn nu echter toestellen van meer dan €2000 en dat is er niet eentje, maar meerdere modellen en ook nog niet eens bling modellen met goud of diamanten...

Twee jaar geleden een iPhone SE gekocht voor €448, ik verwacht daar nog 4-5 jaar mee te doen en dan zien we wel wat Apple aanbied tegen die tijd en tegen wat voor prijs... Maar 2027-2028 is nog ver, ver weg! Ik had begin 2019 echt niet de afgelopen vier jaar kunnen voorzien...
icecreamfarmer @Cergorach2 maart 2023 18:00
Uhm nee tot 5 jaar geleden betaalde je voor high end toestellen rond de 600 a 700 euro.
Echt geen duizend.
Cergorach @icecreamfarmer2 maart 2023 18:25
Ik heb het niet over 5 jaar geleden, ik het het over 15-20 jaar geleden.

16 jaar geleden, HTC X7500:
uitvoering: HTC Advantage X7500

En zelfs 5 jaar geleden waren er gewoon veel verkochte highend smartphones van significant meer dan €1000:
uitvoering: Apple iPhone X 64GB Grijs

Het gaat niet over hoe goedkoop de goedkoopste waren, maar hoe duur de duurste waren.
WillySis @Cergorach3 maart 2023 10:01
Die HTC is meer een zak computer dan een telefoon.
Tot 5 jaar geleden waren er wel telefoons van meer dan € 1000,- te koop, maar dat waren echt uitzonderingen, meestal voor een specifieke doelgroep.
Apple was met de iPhone X was eigenlijk de eerste fabrikant die de grens van € 1000,- oversteeg voor de meer gangbare smartphones voor de tech-liefhebbers onder het klootjesvolk.
Cergorach @WillySis3 maart 2023 10:24
Die HTC was meer een ijskast, ik heb er een jaar of drie mee rondgelopen... Erg degelijk gebouwd, daar zijn dingen mee gebeurd die een moderne smartphone niet zou overleven.

Vergeet ook niet dat heel veel mensen een verkeerd beeld hebben van daadwerkelijke smartphone prijzen omdat ze de daadwerkelijke prijzen nooit te zien kregen, maar ze werden verkocht met flinke abonnementskorting. Die X7500 kreeg ik bv. met ruim €500 korting (zakelijke abo).

Vergeet ook niet dat de meest verkochte (smart)phones uit die periode (2005) een Nokia 1110 zijn en niet de smartphones zoals we ze nu kennen. De meer capabele smartphones waren toen gewoon erg duur.

In 2010 was een losse iPhone 4 32GB ook gewoon rond de €1000 (check in PW) en de iPhone 4 was enorm populair! Ik legde €225 neer voor het 32GB model (€700 korting) bij een twee jarig contract. Die piek in PW van boven de €1000 kwam omdat deze erg slecht leverbaar was bij oa. t-mobile in die periode.
mac1987 @Cergorach3 maart 2023 10:16
Maar €1000 is tegenwoordig helemaal niet meer het duurste van het duurste. Die telefoons gaan al over de €2000. €1000 zit tegenwoordig eerder in het midden van de prijsrange, en dat is best bizar. En waar je een aantal jaar geleden voor €1000 het topmodel had met alles erop en eraan, daar krijg je nu bijna het instapmodel van een niveau onder de top voor.
SpoekGTi @icecreamfarmer2 maart 2023 19:41
7 jaar geleden mijn iPhone 7 Plus anders gekocht voor 1159 euro. Dus ja wel degelijk
mac1987 @Cergorach3 maart 2023 10:13
Maar hoeveel mensen liepen er 15-20 jaar geleden rond met een telefoon van (omgerekend naar hedendaagse prijzen) €1000 en hoeveel nu?
Cergorach @mac19873 maart 2023 11:23
Het grote verschil met 15-20 jaar geleden was dat je niet zo lang deed met zelfs een dure smartphone en dat was niet de korte duur van de updates (wat zeker toen ook al een issue was), maar puur technisch limitaties vs software. Daarnaast was men nog niet over die drempel waarbij een smartphone meer dan genoeg power had. Wat als effect had dat men relatief veel geld uitgaf per jaar aan een smartphone (abo). Tegenwoordig zijn er meer mensen met een relatief dure smartphone, maar die doen er nu langer mee dan dat ze vroeger deden met een significant goedkopere smartphone die mogelijk elk jaar vervangen moest worden.

Ik verwacht dat wat men nu per jaar uitgeeft aan een (smart)phone (abo), gecorrigeerd met inflatie, niet veel meer is dan 15-20 jaar geleden. Maar ik kan het mis hebben...
g_v_rijn @mac19874 maart 2023 09:00
Precies - de sociale èn economische insteek is intussen vele malen vrijer.
Settler11 @Storrum2 maart 2023 16:56
Ongelofelijk veel kan ik je vertellen. Maar velen daarvan hebben een combinatiedeal met een dure smartphone waarvoor ze 2 jaar iets van 50-60 p/m betalen. Veel mensen kijken niet naar het totale plaatje hoeveel ze in totaliteit voor z'n smartphone betalen - zolang ze het maar kunnen betalen in bijv. genoemde voorbeeld.
Vibonacci @Settler112 maart 2023 19:08
Klopt. Als je bij telecom providers een gratis lening (zonder rente) kan afsluiten om een dure telefoon te kopen die je zonder rente over 2 jaar kan af betalen, dan wordt het natuurlijk veel aantrekkelijker.
De telefoon is dan veel goedkoper door de inflatie.
Thomas18GT @Vibonacci2 maart 2023 21:10
Zo is de s23 bij tele2 bijvoorbeeld 767 bij een abonnement van 12,50, wat ik nu als sim only heb. Los is het toestel op z'n goedkoopst 889..

Die aanbiedingen lonen prima :)
Osiummaster @Vibonacci3 maart 2023 00:00
Lening printer goes brrrrr
Arunia @Settler113 maart 2023 13:28
Wij zijn zelf gestopt met die renteloze leningen sinds er een BKR registratie aan hangt. Uiteraard boven een bepaald bedrag per maand (dacht boven de 10 a 15 euro per maand).

Zelf koop ik sinds Oneplus los de telefoons en heb ik gewacht met mijn vorige tot de 10t uit kwam en deze onder de 1000 euro bleek. Verwacht niet dat ik ooit nog een telefoon koop van boven de 1000 euro.
Mijn vrouw zweert zelf nog bij Apple en die wil ook wat vernieuwends hebben waardoor je dan weer boven de 1000 uit komt, maar met een abo is het vaak wel te doen inclusief het verkopen van je oude telefoon. Ieder zijn ding natuurlijk.
Settler11 @Arunia3 maart 2023 14:12
Zekers, maar het is al zo snel op te lossen door bijv een generatie ouder te kopen - al helemaal als het een 2dehands is. Bespaar je zoveel met misschien max een jaar minder support dan een gloedjenieuwe.
XQuizyx @Storrum2 maart 2023 17:27
Ondanks dat ik het aan de ene kant met je eens ben is er wel een hoop nuance te vinden in deze statement. Persoonlijk had ik geen smartphone tot 2016. Op de standaard berichten en navigatie na zit ik er maar een paar keer per dag op mijn telefoon. En dat is meestal alleen tweakers checken tijdens toilet bezoeken. Ben dus absoluut geen power user.

Toch heb ik een Poco F3 aangeschaft voor 350 euro na andere goedkopere toestellen te hebben geprobeerd. Ik sta nog steeds 100% achter deze keuze en vind de prijs kwaliteit verhouding eigenlijk best okay.

Als computer nerd met een snelle computer kon ik het niet uitstaan dat mijn telefoon zo ontzetend traag leek. Ik ging dus op zoek:

Snelle SOC (F3 heeft een SD870)
Genoeg RAM voor de komende jaren (8GB)
Minimaal 90hz scherm (120hz)
Snel laden mogelijk (binnen een uur vol)
Relatief snelle opslag (UFS3.1)
Hoge peak brightness (1300cd/m2)
Groot o-led scherm (6.7")
Camera maakte me weinig uit

Ik had niet verwacht dat ik dit alles zou kunnen vinden in een telefoon van 350 euro en vind het eigenlijk best indrukwekkend voor dat geld. De telefoon is te unlocken en kan na het stoppen van software updates over gezet worden op lineage os. Zoals het er nu uitziet ga ik dus nog jaren plezier hebben van deze telefoon ondanks dat hij nu al bijna 2 jaar oud is.

Even snel rekenen zit ik nu na 2 jaar op 175 euro per jaar voor iets wat ik dagelijks meerdere keren gebruik. Als ik netjes met de telefoon blijf omgaan ga ik de 4 jaar makkelijk halen. Dan praat je ineens nog maar over 87.50 per jaar. Gezien alle andere dingen die we uitgeven als mens vind ik deze specifieke uitgavee eigenlijk nog best een hoop waarde hebben.
Slevin @XQuizyx3 maart 2023 06:52
Je rekent inderdaad netjes zakelijk.
sommigen doen graag en goede zaak en vergelijken meer op prijs/kwaliteit.

TCO (Total Cost of Ownership) is iets dat je op lange termijn moet bekijken.
Een iets duurder mobiel met gegarandeerde updates voor 5j komt dan alsnog goedkoper uit dan een uitverkoop van eentje die nog maar 1j updates heeft.
Dit is voor de consument gekeken, een tweaker kan dit verlengen met eigen ROM/OS (zoals jij ook beschrijft)

Nieuwe tendens is om ook herstelbaarheid mee te tellen.
bodejodel @XQuizyx3 maart 2023 10:06
Zo bekijk ik het (tegenwoordig) ook.

Ik kocht rond 2000 als verstrooide puber en tweaker uit noodzaak een gebruikte PDA (TI Avigo geloof ik?) omdat ik het niet voor elkaar kreeg om uit eigen beweging in mijn schoolagenda te kijken wat ik moest doen en de agenda van m'n Nokia 6210 nogal gebruiksvriendelijk was als schoolagenda. Ik had de reminders en piepjes echt nodig. Later overgestapt op een Palm en in 2005 een T-mobile MDA Vario 2 gekocht. (met onbeperkt internet voor een tientje!)

Vanaf toen ben ik iets praktischer tegen m'n aanschaf gaan aankijken en kocht ik altijd de vorige topmodellen, meestal de Samsung Galaxy S van het jaar ervoor of nog een jaar ouder vaak met custom ROMs.

Ik wil eigenlijk vooral een goede IP rating, draadloos laden en een beetje batterijduur. Tot voor kort zat je dan aan de topmodellen vast, maar ik kan steeds lager instappen en was dit ook van plan.

Toevallig liep ik eind vorig jaar tegen een deal aan voor een S22 voor €350, - inclusief Earbuds pro 2 waarmee ik mijn bijna 4 jaar oude S10 heb vervangen. Met een dik hoesje er omheen hoop ik hier ook weer 4 jaar mee te kunnen bellen, appen, browser en af en toe YouTube te kijken. Gamen doe ik op een PC en niks anders.
diedie2 @Storrum2 maart 2023 17:22
Het is zoals een auto. Maar weinig mensen hebben 4x4 écht nodig. En op 1 land na mag je (bijna) nergens sneller dan 140 (berekende gok). Toch verkopen auto's zoals Ferrari en Bugatti als zoetje broodjes; en nee, echt niet iedereen gaat ermee naar een circuit.
Zelfde logica voor een Rolls Royce: niemand heeft dat écht nodig, maar het verkoopt wel.
Andros @diedie22 maart 2023 20:30
Duitsland en het eiland Man zijn toch al twee landen ;) . En dan is er altijd nog eigen terrein en het circuit...
Aldy @diedie23 maart 2023 14:40
Verkoopt wel, maar niet heel hard.
jpsch @Storrum2 maart 2023 17:42
Bellen, e-mailen, whatsapp e.d. werkt toch op alle telefoons?
Merik @Storrum2 maart 2023 19:51
Inderdaad lijkt voor veel mensen meer een statussymbool af en toe, telefoons van ruim boven de 1000 euro's, jeez. Voor midrange telefoons (of oude highrange) toestellen wel wat voor te zeggen soms though, toch een aanzienlijk deel van het publiek zal een streaming service met telefoon in huis hebben toch ook een wat betere telefoon (of tablet) voor nodig, toch een iets betere telefoon voor nodig vooral met goede CPU, voldoende geheugen en geen bagger wifi-chip die blijft wegvallen.
DirtyBird @Storrum2 maart 2023 20:17
Afhankelijk niet, maar ik gebruik m zelf voor appen, bellen, muziek en heel veel internetten. Even iets opzoeken, youtube kijken, tweakers bijhouden etc. Als ik kijk naar hoeveel ik het gebruik is een hoog bedrag best te rechtvaardigen wat mij betreft. Meer dan voor een gaming pc die 90% van de tijd uit staat (iedereen maakt natuurlijk zelf keuzes en stelt prioriteiten, daar niet van).

Dat gezegd hebbende; ik kan dat prima op midrange telefoons. Ik geef nooit meer dan 400 uit en liefst blijf ik dicht in de buurt van de 300. Dan wil ik wel een toestel waar ik ook meerdere jaren mee kan. Niet eentje om na 1,5 jaar met tegenzin te moeten reanimeren om 2 jaar vol te maken. M.i. kan dat prima in de huidige markt.
Nature @Storrum2 maart 2023 20:17
Er zijn wel mensen die alles met de telefoon doen, mijn broer heeft altijd een dure telefoon nu een S22, zelfs zijn tv gaat nauwelijks meer aan, dan geef ik hem ook groot gelijk. Ik heb een a52 en kreeg laatst een bericht dat ik kan verlengen ik zou niet weten waarvoor, toen de schermen langer werden en je met dezelfde grootte telefoon een groter scherm had vond ik dat een geweldige vooruitgang maar nu is er niets bijzonders aan nieuwe telefoons.
Highlands @Storrum2 maart 2023 22:26
Afhankelijk? Weet niet goed wat je daarmee bedoelt, maar ik gebruik mijn toestel zo vaak dat het mij absoluut waard is. Ik gebruik het meer dan mijn auto/ TV / wasmachine/ oven etc. dus vind ik het prima verdedigbaar. Kwalitatief hoogwaardig en prima integratie met TV, Horloge en Tablet. Kortom ja, ondanks de hoge aanschafprijs vind ik de 14pro Max zondermeer een nobrainer.
RAAF12 @Storrum3 maart 2023 01:32
Auto's, huizen, boten, juwelen, paarden. Alles heeft een prijs heb je geen geld dan houd het op. Simpel.
Coolstart @Storrum3 maart 2023 09:09
Maar zijn er echt mensen die zo afhankelijk zijn van hun telefoon dat ze er zo veel geld aan uit moeten geven?
Ik denk dat je minder ‘judging’ moet zijn. Zoals je zelf al zegt gebruik je je telefoon enkel om muziek af te spelen. Niet iedereen is zoals u. Veel mensen gebruiken hun telefoon voor alles. Privé en werk.

- home control, Polaroid of fun camera, notitieblok, emails, berichten en social, muziek streamer, als hoofdcamera, bank apps, fiets delen apps, authenticator voor pc apps, betaalkaarten en wallet app, vliegtuig tickets, qr code scanner, winkelkaarten app, en kan nog wel doorgaan.

Dusja als het uw daily driver is, die overal mee naartoe wordt genomen en bij bijna alles wat je doet een functie heeft, kan je stellen dat mensen afhankelijk van hun smartphone en het als waardevol gaan beschouwen.

Again niets mis mee. Ik ken mensen die hun paard, moto of tuin belangrijk vinden. Ook niets mis mee.

Sommige geven er geld aan, andere niet. Sommige besparen op hun laptop, of kopen geen losse camera meer. Weer anderen hebben beide in huis. Iedereen is anders.

Jij laat wat uitschijnen dat er iets mis is met mensen die hun smartphone veel gebruiken en er geld aan geven. En dat is een stap te ver. Je moet leven en laten leven.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 24 juli 2024 07:46]

KoningSlakkie 2 maart 2023 16:54
Telefoons zijn goedkoper geworden. Het is niet meer nodig om een flagship te halen om een bruikbare telefoon te hebben. En steeds meer mensen hebben dat door, mede ook omdat ze geen 1400 euro meer willen betalen omdat ze perse het beste van het beste willen hebben. In de praktijk kom je met een 700 euro telefoon even ver als een telefoon van 1400 euro. Alleen mis je misschien de extra camera's en een paar andere overbodige dingen (die uiteraard wel leuk zijn om te hebben).

Maar ook telefoons in het lage segment zijn van flagship kwaliteit van een paar jaar terug die ook nog eens langer mee gaan.
-Colossalman- @KoningSlakkie2 maart 2023 18:03
Is het niet zo dat de lowend telefoons juist "minder lang" mee gaan doordat security updates niet uitgebracht worden?

Ik ben het met je eens dat een lager segment tegenwoordig genoeg te bieden heeft om niet altijd maar voor het flagship te gaan hoor.
Gast Gebruiker @-Colossalman-2 maart 2023 18:16
Bij iPhones heb je daar niet zo veel last van. De prijzen die @KoningSlakkie zijn vrijwel de prijzen van high-end tot low-end iPhones. Nog goedkoper kan, met de SE en ook daar krijg je jarenlang software updates. Bij echt low-end denk aan Android China phones van €100-€250.
Verwijderd @-Colossalman-2 maart 2023 18:58
De gemiddelde gebruiker zal het denk ik echt worst zijn of ze een update krijgen . Ik hoor daar namelijk echt nooit iemand over. Ja, soms dat ze het wegklikken omdat ze denken dat die dan langzamer wordt 🤦🏼‍♂️

En een tweaker zet er een custom rom op :+
jaenster @Verwijderd3 maart 2023 06:01
Gezien in nederland de bank app en digid dan vrijsnel stoppen met werken, maakt inmiddels best veel nederlanders dat wat uit. Ik hoor in mijn niet IT kennisen kring daar steeds meer over
GH45T @KoningSlakkie2 maart 2023 20:22
Ben ik niet met je eens. Ik kan mij nog goed herinneren dat je rond de 500 Euro een flagship toestel kocht. Voor mijn Sony Xperia Z heb ik 10 jaar geleden dacht ik 400 Euro betaald, dat was toen het top toestel van Sony. Tegenwoordig hoort zo'n bedrag bij een midrange toestel. De midrange toestellen zijn wel beter en bruikbaarder geworden, zo heb ik al bijna 2,5 jaar een prima werkende Google Pixel 4a welke destijds 340 Euro heeft gekost.

Eind dit jaar zal er wel iets anders moeten komen vanwege einde software ondersteuning. Ik vind software ondersteuning belangrijk, net als een redelijk compact formaat toestel (max lengte 15cm). De meeste goedkope en midrange toestellen zijn halve tablets. Valt voor mij allemaal af. Ik verwacht zeker rond de 500 Euro kwijt te zijn en dat vind ik behoorlijk veel geld voor mijn kort wensenlijstje.
KoningSlakkie @GH45T3 maart 2023 20:40
Mijn punt is dat je nu met 400 euro een midrange telefoon haalt die beter is dan de flagship die je vroeger heb gehaald. In 2013 kocht je een telefoon met een 720p scherm met 1 camera, 1gb werkgeheugen, 8gb opslag en noem het maar op. Daar haal je nu een veeel betere telefoon voor.

Je krijgt meer telefoon per euro. 400 euro in 2013 is nu ~543 dat is ju gewoon een pixel 7 of een s21 FE of bijna een z-flip. Het gevoel dat telefoons duurder zijn geworden betekent dat marketing zijn werk heeft gedaan. Je denkt dat je een van de beste telefoons moet kopen omdat je dat altijd heb gedaan.

@-Colossalman- de updates gaan even lang/langer door dan van een flaship in 2012 bijvoorbeeld. En ook is tegenwoordig de snelheid van een 2 jaar oude telefoon nog steeds goed te doen. In 2012 moest (lees: wou) je eigenlijk al 1 of 2 jaar later een nieuwe telefoon halen want het was bijna niet uit te houden hoe sloom ze konden worden.
GH45T @KoningSlakkie4 maart 2023 23:57
Ook niet mee eens. De software en apps zijn ook een stuk zwaarder geworden. Gevoelsmatig is mijn huidige Pixel 4a niet sneller dan de Xperia Z welke ik destijds had. Er komen wel betere foto's uit en het scherm is wellicht wat mooier (kan ze niet vergelijken omdat de Xperia Z niet meer in mijn bezit is), maar onderaan de streep is het verschil niet zo groot. Daarbij, dat specificaties beter worden noemt men ook vooruitgang. Door het ontwikkelen van betere technieken wordt het mainstream product alsmaar beter. Dat laat onverlet dat je nog best wat geld kwijt bent voor een fatsoenlijk toestel. De huidige midrange toestellen kosten letterlijk net zo veel als nog niet zo lang geleden de flagships.
homernt 2 maart 2023 16:50
Maar wat krijg je er voor terug? Mijn huidige toestel een Redmi Note 9s is bijna drie jaar oud en toen voor onder de 200 euro nu kun je geen toestel meer krijgen met gelijksortige specs voor die prijs. Een minder groot scherm of een lagere resolutie en een mindere soc en als je in een hoger segment gaat kijken heb weer geen uitbreidingsslot meer.
Verwijderd @homernt2 maart 2023 18:52
Mijn vrouw heeft vorige week een Redmi note 11s voor 199 euro in de aanbieding gekocht. Het kan dus wel :)
Verwijderd @homernt2 maart 2023 18:00
Je moet dan ook wel de forse inflatie meerekenen.
dgtazzman81 2 maart 2023 16:46
Lijkt me logisch, als ik naar mijzelf kijk, ik was van plan om in September naar een nieuwe Iphone te kijken, maar ze zijn zo duur geworden en Google had de Pixel 7 bij ons in Groot-Brittanie deze week in de aanbieding staan, dus heb ik die gekocht voor uiteindelijk 440 EURO, een derde van de prijs die de nieuwe Iphone zou zijn geweest. Dusver geen spijt, geweldige telefoon voor een fractie van de Iphone prijs. Er zit gewoon niet genoeg innovatie in the GSM markt meer om de prijzen goed te praten van de high-end modellen.

De Iphone was ook de eerste telefoon in jaren die ik meer dan 2 jaar in gebruik had, alleen de batterij begon een beetje snel leeg te raken de laatste tijd, dat hij af en toe tussendoor weer even aan de lader moest om de dag vol te maken.

[Reactie gewijzigd door dgtazzman81 op 24 juli 2024 07:46]

alexbl69 @dgtazzman812 maart 2023 18:00
Hier hetzelfde. Nu al bijna 2,5 jaar tevreden gebruiker van de Pixel 5. Toestel in nog in topconditie.

Zat ook in de modus dat er om de 2 jaar wat nieuws 'moest' komen. Had daarom de Pixel 7 besteld. Heb hem een week gebruikt maar was totaal niet onder de indruk van de 'vooruitgang' ten opzichte van de 5. Heb hem daarom terug gestuurd.

Zie wel hoe lang de 5 het volhoudt :)
dgtazzman81 @alexbl692 maart 2023 21:57
Enige wat minder is voor mij is de vingerafdruk lezer. Als ik hem gebruik om de telefoon te ontgrendelen werkt de lezer meestal wel, maar als ik deze wil gebruiken om apps te ontgrendelen is hij minder betrouwbaar. Heb er nu dezelfde vinger er een tweede keer ingezet en lijkt nu beter te gaan, dus hopen dat dit de oplossing is, maar voor het betaalde geld niet echt een groot probleem, face unlock doet het wel perfect voor ontgrendelen (maar werkt dan weer niet voor de meeste apps).

Lijkt mij tevens ook een probleem dat met een software update op is te lossen, lijkt me onwaarschijnlijk dat het de sensor zelf is.

[Reactie gewijzigd door dgtazzman81 op 24 juli 2024 07:46]

alexbl69 @dgtazzman812 maart 2023 22:15
Vond dat bij de 7 ook minder... vind de positie van de scanner op de Pixel 5 (achterop) veel prettiger werken.
Cergorach @dgtazzman812 maart 2023 17:43
...gekocht voor uiteindelijk 440 EURO,een derde van de prijs die de nieuwe Iphone zou zijn geweest.
Er was ook een nieuwste iPhone SE (2022), verkrijgbaar in PW voor €468...

Dus er zit niet zo een groot verschil in prijs tussen 'nieuwste', het ligt er alleen aan in welk segment je kijkt. Er zit wel een enorm verschil in techspecs:
https://www.phonearena.co...ixel-7/phones/11828,11908
dgtazzman81 @Cergorach2 maart 2023 19:59
Klopt, maar ik had een Iphone mini en vond het scherm uiteindelijk toch te klein voor mijn verbruik. Lag geweldig in de hand, dat wel en makkelijk te bedienen met 1 hand, maar het batterij leven van de kleinere Iphones valt toch aardig tegen en werd met leeftijd steeds erger. Wel een vlotte user ervaring in de Apple omgeving, maar heb mijn Macbook ook omgewisseld voor een Windows gaming laptop met als doel geen apparte desktop meer te hebben.

Alleen voor de Ipad pro is nog geen echt alternatief op de markt (2TB versie, nog geen Android tablet kunnen vinden die boven de 512 GB komt). De Pixel Android ervaring valt mij ook helemaal niet tegen en de Pixel Watch vind ik beter zitten dan de Apple Watch, al mis ik wel het always on scherm en mag wat mij betreft het scherm van de Pixel Watch ook net een slagje groter. WearOS werk tot nu toe heel vlot.
Psycho_Mantis @Cergorach2 maart 2023 21:25
Bij de iPhone krijg je zo te zien wel veel minder voor je geld.
Die bezels kunnen echt niet meer.
Polderviking 2 maart 2023 16:54
Ja de rek is er bij mij wel uit.

Heb een tijd gehad dat ik bijna elk jaar wel wat nieuws had, maar mijn voorlaatste telefoon had ik ruim twee jaar, mijn laatste 3 jaar, en denk dat ik voor mijn huidige S22 Ultra gewoon ook helemaal de support ga uitzitten wat nog 4 jaar gebruik zou inhouden.

Vernieuwingen zijn te incrementeel.
Zelfs met die verlengde support die Samsung nu kent moest die Ultra onder de 1000 euro landen voordat ik hem kocht.

Ik ga echt niet 1500 euro uitgeven aan een telefoon.
Snap dat dat geld voor die verlengde support ergens moet weg komen maar als ik hem over 2 jaar te hard laat vallen is het alsnog over en dan was het erg veel geld.

Ik ik vraag me sowieso al een tijdje af waarom ik me toch naar die vlaggenschepen laat verleiden als ik kijk wat een goede mid ranger doet. Zelfs als je het hebt over de camera, waar je vroeger echt nog wel significant inleverde op kwaliteit veegt een telefoon van 600 euro nu andere telefoons op die bijna het dubbele kosten van de speelkaart.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 24 juli 2024 07:46]

Seth_Chaos 2 maart 2023 17:49
Je hoeft er niets voor te laten wanneer je gewoon 4 jaar met je smartphone doet. Scheelt een bootlading aan resources, geld en afval. Laat ze maar eens tijd en geld steken in een universeel te repareren en te upgraden platform steken. Ieder jaar een telefoon vervangen is een idioot en schandalig concept. Iedere vier jaar een telefoon volledig vervangen is uiteraard net zo absurd maar je moet ergens beginnen.

[Reactie gewijzigd door Seth_Chaos op 24 juli 2024 07:46]

GekkePrutser 2 maart 2023 18:26
Mooi, de prijzen zijn momenteel belachelijk. Ik heb nooit meer dan 450 euro aan een mobieltje uitgegeven (laatste keer was de Samsung S8 van 440 euro, toen nog een flagship model voor die prijs!) en dat ga ik ook niet doen. Zo belangrijk is zo'n ding ook helemaal niet, ik gebruik hem alleen onderweg om een beetje op te internetten en te chatten. Momenteel gebruik ik een A52s van mijn werk, een ding van 300 euro en dat voldoet ook prima. En ik werk nota bene met mobieltjes :)

Ik geef 1000 euro veel liever uit aan een degelijke desktop PC. Het blijkt wel dat er steeds meer mensen niet meer intrappen. De marges worden gewoon steeds hoger en dat moet een keer ophouden.

Als je ziet dat Samsung er met de S23 gewoon weer 100 euro bovenop gooit en bijna niks verbetert ten opzichte van de S22 dan is er echt iets mis met de markt.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 07:46]

HummerHealey 3 maart 2023 01:10
Ik ben na ongeveer de gehele Galaxy S serie t/m de S20 een jaar geleden over gegaan naar een iPhone 13. Ik heb daar bij Vodafone slechts €650 voor betaald. Hoewel de bijna €1000 die het ding normaal kost veel geld is, valt dat weer mee als ik kijk waar ik het de telefoon allemaal voor gebruik. Ik ben sinds 1984 Apple gebruiker en heb stapels van dat spul, maar tot nu geen telefoon.

Hoofd reden was betere integratie met m’n muziek productie systeem (Logic Pro X). Ik kan nu schetsen op de tel en dan doorgaan op de Mac.

Maar ik zag ook dat na een jaar of 4 de Samsung toestellen kuren kregen en aan vervanging toe waren. M’n Apple spul (iPads, Macs, MacBooks) hielden het aanzienlijk langer vol. Hoe zich dat verhoud bij de iPhone moet ik nog zien.

Tegenvaller was dat ik meteen een Apple Watch aan mocht schaffen omdat de net aangeschafte Galaxy Watch 4 niet werkt met iOS…
uNoTopia 2 maart 2023 18:18
Ik heb gelukkig via in-game currency een gratis iphone 14 Pro kunnen regelen.
Anders was ik minimaal nog 1 jaar lang een tevreden gebruiker geweest van mijn Oppo reno2 Z en had ik daarna waarschijnlijk niet meer dan 300 euro uitgegeven, de meerwaarde is er voor mij niet echt.
Ludwig005 @uNoTopia3 maart 2023 09:06
Door ingame currency? Normaal gezien is dat toch niet mogelijk om dat tegen spullen of euro's te ruilen
uNoTopia @Ludwig0053 maart 2023 12:59
Daar zijn wel diensten voor, waardoor je currrency uit game 1 kan ruilen voor currency in game 2 ofwel punten op een trading forum.
Verwijderd 2 maart 2023 19:03
Voor de meeste zaken maakt het in dagelijks gebruik ook nog maar weinig uit of je een Xiaomi budget ding van 250 euro of eeen high end van 1300 euro hebt.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.