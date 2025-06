Onderzoeksbureau: wereldwijde smartphoneleveringen zakten in vierde kwartaal in

Smartphoneleveringen zijn in het vierde kwartaal van 2022 wereldwijd met 15,4 procent gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Er werden ook minder smartphones geleverd dan het derde kwartaal van 2022; normaal is het andersom.

Dat meldt onderzoeksbureau Omdia op basis van zijn eigen onderzoek, dat goeddeels in lijn ligt met de bevindingen van IDC. Apple had in absolute zin met 74 miljoen leveringen het grootste aandeel in dit kwartaal. Ook van Q3 op Q4 presteerde het goed, met een toename van 41,6 procent. Toch pakte Q4 2022 in zekere zin slecht uit voor Apple; het bedrijf leverde 13,3 procent minder smartphones dan een jaar eerder, waardoor Apple zijn streak van acht kwartalen aan constante groei heeft verloren, aldus Omdia. Het onderzoeksbureau legt de schuld daarvoor niet bij de inflatie, maar bij de coronalockdown waar de Foxconn-fabriek mee te maken kreeg.

Samsung krijgt ook te maken met minder leveringen; dit bedrijf zag een daling van 15,4 procent ten opzichte van vorig jaar en een daling van 8,8 procent ten opzichte van Q3 2022. In absolute getallen leverde Samsung 58 miljoen smartphones in het vierde kwartaal.

Vivo, Oppo en Xiaomi kregen allemaal te maken met dalingen van meer dan 25 procent. Xiaomi blijft op plek 3 in de ranglijst met 33 miljoen leveringen in Q4. Transsion en Honor leverden respectievelijk 17 miljoen en 14 miljoen exemplaren en zijn daarin behoorlijk stabiel; leveringen daalden bij hun met niet meer dan een miljoen exemplaren.

De grootste daling bij een grote fabrikant is degene op plek 8 van deze lijst: Realme. Die leverde in Q4 11 miljoen exemplaren, een daling van 31,5 procent ten opzichte van een jaar daarvoor. Omdia wijst naar de tegenvallende Chinese afzetmarkt, de gespannen relatie met de Indiase overheid en de 'turbulentie op de Oost-Europese markt' als redenen voor de cijfers. Motorola, op plek 9, kreeg te maken met een daling van 10,4 procent ten opzichte van een jaar terug en komt er daarmee samen met Apple nog het beste van af.

Naar het hele jaar gekeken, meldt Omdia een afname van 9,9 procent in leveringen. In 2021 werden 1,34 miljard smartphones geleverd en in 2022 waren dat er 1,2 miljard. Omdia heeft zijn rapport online gezet.