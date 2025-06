IDC: smartphoneleveringen maakten vorig kwartaal grootste daling ooit door

Smartphoneleveringen maakten in het afgelopen kwartaal zijn grootste daling ooit mee. Dat meldt marktonderzoeksbureau IDC. Het aantal geleverde smartphones daalde in het vierde kwartaal van 2022 met 18,3 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2021.

IDC meldt dat er vorig kwartaal 300,3 miljoen smartphones zijn geleverd, wat neerkomt op die daling van 18,3 procent. Volgens het onderzoeksbureau maakten de smartphoneleveringen nooit eerder zo'n grote daling door in een enkel kwartaal. IDC stelt ook dat deze daling bijdroeg aan een krimp in smartphonelevering over heel 2022. In het hele jaar werden 1,21 miljard telefoons geleverd. Dat zijn er 11,3 procent minder dan een jaar geleden. Volgens IDC is dat het laagste aantal sinds 2013.

De dalingen zijn volgens cijfers van IDC te zien bij nagenoeg alle smartphonemakers. Apple noteerde procentueel de laagste daling van de vijf grootste smartphonemakers, met 14,9 procent. De grootste daling was vorig kwartaal te zien bij Xiaomi. Die fabrikant leverde in het laatste kwartaal 26,3 procent minder telefoons dan een jaar eerder.

"We hebben nog nooit gezien dat leveringen in het feestdagenkwartaal lager uitvielen dan in het voorgaande kwartaal", schrijft Nabila Popal, researchdirector bij IDC. De zwakke vraag en de grote voorraadoverschotten zorgden er echter voor dat verkopers afgelopen kwartaal drastisch minder telefoons inkochten, stelt het onderzoeksbureau.

De dalende leveringen komen daarmee onder meer door economische onzekerheden en dalend consumentenvertrouwen, waardoor minder niet-noodzakelijke uitgaven worden gedaan. Verschillende smartphonemakers stelden hun verwachtingen onlangs al naar beneden bij. Volgens IDC brengen de slechte cijfers van het afgelopen kwartaal het verwachte herstel van smartphoneverkopen in gevaar. Het onderzoeksbureau verwacht nu dat een eventueel herstel wordt uitgesteld tot het einde van dit jaar.z1