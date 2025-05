Samsung verwacht laagste kwartaalwinst in acht jaar vanwege dalende vraag

Samsung heeft zijn winstverwachting voor de laatste drie maanden van 2022 gedeeld. Het bedrijf draaide naar eigen schatting ongeveer 69 procent minder dan dezelfde periode in 2021. De Zuid-Koreaanse techgigant wijt de daling aan een verzwakkende wereldeconomie.

Samsungs winst daalde in het afgelopen kwartaal naar ongeveer 4,3 biljoen won, wat omgerekend neerkomt op 3,2 miljard euro. Dat is een daling van ruim twee derde ten opzichte van eind 2021, toen het bedrijf nog 10,3 miljard euro winst draaide. Het was daarmee Samsungs laagste kwartaalwinst sinds het derde kwartaal van 2014, schrijft Reuters.

De winst van Samsung daalde ook met 60 procent in verhouding met het derde kwartaal van 2022, toen het bedrijf voor het eerst in bijna drie jaar een winstdaling noteerde. Analisten verwachten dat de winst van Samsung in het huidige kwartaal opnieuw zal dalen. Eind deze maand publiceert Samsung zijn volledige kwartaalcijfers en verdere toelichtingen per bedrijfstak. Het bedrijf doet dat op 31 januari.

Samsung wijt de dalende winst en verkopen aan een 'verzwakkende wereldeconomie', waardoor de geheugenprijzen zijn gedaald en de vraag naar elektronica is afgenomen. Consumenten kochten onder meer minder high-end smartphones, zoals foldables, schrijft het bedrijf volgens Reuters in een statement. Samsung draaide met omgerekend 52,3 miljard euro dan ook 9 procent minder omzet dan vorig jaar.