Samsung verwacht afnemende vraag naar chips voor smartphones en pc's

Samsung verwacht dat de vraag naar pc- en smartphonechips de komende tijd verder afneemt omdat consumenten minder uitgeven. Dat zegt het bedrijf bij de bekendmaking van zijn kwartaalcijfers. Ook de vraag naar serverproducten kan afnemen door economische zorgen.

Tegelijkertijd draaide Samsung het afgelopen kwartaal een omzet van 77,2 biljoen won, wat omgerekend neerkomt op 58 miljard euro. Dat is volgens het bedrijf een record voor deze periode van het jaar. Die hoge omzet was onder meer te danken aan de Device Solutions-divisie van het bedrijf, dat chips produceert. De winst van Samsung bedroeg omgerekend 10,6 miljard euro, 12 procent meer dan een jaar geleden. Dat komt overeen met de verwachtingen die het bedrijf onlangs al publiceerde.

Samsung geeft aan dat het bedrijf het afgelopen kwartaal een 'zwakke vraag' naar consumentenproducten als chips voor pc's zag. Volgens Samsung komt dat door de geopolitieke spanningen, inflatie en economische onzekerheden die momenteel spelen. De omzet uit die producten nam dan ook af. Het bedrijf verwacht dat dat doorzet. Tegelijkertijd bleef de vraag naar serverchips wel sterk, wat bijdroeg aan de recordomzet van het bedrijf. De markt voor serverchips en enterpriseproducten is minder gevoelig voor economische problemen, zegt Samsung.

Op het gebied van dram-productie zag het bedrijf bijvoorbeeld een hoge omzet voor serverproducten, maar kwam de totale omzet lager uit dan verwacht door de zwakke vraag naar geheugen voor pc's en smartphones. Datzelfde geldt voor nandflashchips, die bijvoorbeeld worden gebruikt voor ssd's. Samsung verwacht dat de vraag naar serverchips in de tweede helft van dit jaar nog sterk blijft, maar Samsung-topman Jin-man Han waarschuwt ook investeerders dat de vraag naar serverchips in de toekomst kan afnemen in het geval van een wereldwijde recessie.

De smartphonedivisie van Samsung zag dat de vraag het afgelopen kwartaal daalde. Ook dat kwam volgens het bedrijf door economische zorgen, in combinatie met de mindere vraag die normaal is voor deze periode van het jaar. Het bedrijf zegt wel dat de problemen in de toeleveringsketen van zijn smartphonedivisie grotendeels zijn opgelost. Het bedrijf verwacht in de rest van het jaar geen grote toename in de omzet, maar benadrukt wel dat het de verkopen van zijn flagshiptoestellen wil verhogen door binnenkort nieuwe foldables uit te brengen. Het bedrijf houdt begin augustus een Unpacked-evenement waar die toestellen worden verwacht.

De Display-divisie van Samsung draaide afgelopen kwartaal een relatief hoge omzet, maar ook verlies. Het bedrijf wijt dat laatste aan afgenomen lcd-leveringen en de ontwikkelingskosten van QD-oled. Tegelijkertijd verwacht het bedrijf dat de verkopen en de winstmarge van Samsung Display vanaf de tweede helft van het jaar toenemen, vanwege de 'snelle verbeteringen' op het gebied van QD-oledyields en een toename in het aantal producten met dergelijke schermpanelen.