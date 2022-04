Eindelijk is het zover; we mogen je alles vertellen over de Nvidia GeForce RTX 3080, inclusief alle benchmarks die we in ons eigen testlab hebben gedraaid. Na twee jaar zijn de opvolgers van Nvidia’s RTX 2000-serie werkelijkheid.

GeForce RTX 3000: grote beloften

De GeForce RTX 3000-serie is een belangrijke reeks voor Nvidia. De vorige generatie introduceerde weliswaar nieuwe technologie, zoals raytracing, maar was als je daarvan gebruikmaakte, niet noemenswaardig sneller dan de 10-serie. De belofte van de RTX 3000-reeks is een forse stap in prestaties, zelfs met alle nieuwe technieken ingeschakeld. In zijn presentatie stelde Nvidia’s ceo Jensen Huang de eigenaren van een Pascal-videokaart gerust: ‘it’s safe to upgrade now’.

Alles over de GeForce RTX 3080

Sinds de GeForce RTX 3080 vorige week arriveerde in ons testlab, zijn we druk bezig geweest met het testen van Nvidia’s langverwachte eerste gamevideokaart op basis van de Ampere-architectuur. In deze review lees je alles over de RTX 3080, de achtergrond van de architectuur met specificaties en natuurlijk de prestaties.