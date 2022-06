Gerucht: Nvidia GeForce RTX 3080 Ti met 12GB geheugen komt in april uit

Nvidia komt mogelijk met een GeForce RTX 3080 Ti met 12GB geheugen. Deze videokaart zou in april op de markt komen. Volgens eerdere geruchten zou het bedrijf een RTX 3080 Ti 20GB introduceren, maar die variant zou zijn geschrapt.

De RTX 3080 Ti 12GB zou beschikken over 10.240 CUDA-cores, zo meldt Twitter-gebruiker kopite7kimi. Dat zijn er 1536 meer dan de reguliere RTX 3080, die over 8704 CUDA-cores beschikt. De videokaart zou Gddr6x-geheugen hebben, hoewel de snelheid daarvan nog onbekend is. De gpu krijgt vermoedelijk een 384bit-geheugenbus.

VideoCardz claimt dat de meest recente Nvidia-roadmap inderdaad een RTX 3080 Ti met 12GB noemt. De videokaart zou volgens die website in april uitkomen, hoewel een exacte releasedatum nog niet is gecommuniceerd naar board partners van het bedrijf. Dergelijke releaseperiodes zijn onderhevig aan eventuele aanpassingen, hoewel de RTX 3080 Ti volgens VideoCardz niet langer als 'on hold' staat aangemerkt.

Er gingen vorig jaar veel geruchten rond over een andere GeForce RTX 3080 Ti. Die variant zou over 20GB Gddr6x-geheugen beschikken. De gpu zou daarnaast 10.496 CUDA-cores krijgen, net als de hoger gepositioneerde RTX 3090. De RTX 3080 Ti 20GB verscheen bij verschillende fabrikanten en de Eurasian Economic Commission, maar is nooit officieel aangekondigd. Deze variant van de RTX 3080 Ti zou inmiddels dus zijn geschrapt voor een model met 12GB vram en iets minder cores.

Nvidia GeForce RTX 30-serie Model RTX 3090 RTX 3080 Ti* RTX 3080 RTX 3070 RTX 3060 Ti CUDA-cores 10.496 10.240 8704 5888 4864 Boostsnelheid 1700MHz Nnb 1710MHz 1730MHz 1665MHz Vram 24GB GDDR6X 12GB GDDR6X 10GB GDDR6X 8GB GDDR6 8GB GDDR6 Geheugensnelheid 19,5GBit/s nnb 19Gbit/s 14Gbit/s 14Gbit/s Geheugenbus 384bit 384bit(?) 320bit 256bit 256bit Bandbreedte 936GB/s nnb 760GB/s 448GB/s 448GB/s Tgp 350W 320W(?) 320W 220W 200W Releasedatum 24 september April(?) 17 september 29 oktober 2 december Adviesprijs

(Founder's Edition) 1549 euro Nnb 719 euro 519 euro Nnb

* Op basis van onbevestigde geruchten