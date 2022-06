Rom van GoldenEye 007-remaster voor Xbox 360 is online verschenen

Enkele dagen nadat beelden van de GoldenEye 007-remaster voor de Xbox 360 online verschenen, is er een rom van op het internet opgedoken. Het is een iets aangepaste build ten opzichte van die beelden, maar de game is goed speelbaar.

De game draait op modded Xbox 360-consoles en de Xenia-emulator. Op die laatste draaide de game ook toen de beelden van een week geleden opgenomen werden. Volgens Ars Technica, die de rom als een van de eersten in handen had, zijn er wat quality of life-patches gemaakt voor de game. Zo heeft hij nu ondersteuning voor 21:9-resoluties en zijn verschillende kleine bugs verholpen. Ook zijn niet werkende onderdelen zoals het online multiplayer-menu verborgen. Lokale splitscreen-multiplayer werkt wel gewoon.

Deze remaster van GoldenEye 007 had voor de Xbox 360 uit moeten komen in 2007, tien jaar na het origineel. De resolutie zou verhoogd worden en de game zou met 60fps draaien. Ondanks dat Rare evident erg ver was met de ontwikkeling van de game, is hij dus nooit uitgekomen. Daaraan lag ten grondslag dat er bijzonder veel partijen betrokken waren bij de game, die allemaal hun fiat moesten geven. Het ging hierbij om Nintendo, Microsoft en Rare, Activision, productiebedrijf Eon en de acteurs die geportretteerd worden in de game. Xbox-topman Phil Spencer noemde de situatie in 2015 'uitdagend' en stelde dat ze 'het altijd opgaven' op dit front.

Ergens rond de tijd dat de rom voor het eerst online verscheen, publiceerde Ars Technica een uitgebreide 'review' van de remaster. De site is erg positief over de technische staat van de game en over het speelplezier. Video Games Chronicle noemt het 'de beste remaster die je waarschijnlijk niet zal spelen'. David Doak, schrijver van de oorspronkelijke game voor de Nintendo 64, noemt het tegenover de BBC 'hartverwarmend dat men zulke goede herinneringen aan de game heeft en er nog steeds zoveel plezier aan beleeft'.