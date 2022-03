Modder maakt alle GoldenEye 007-levels na in Far Cry 5

Ruim twee decennia na release koesteren nog veel mensen warme gevoelens voor de legendarische Nintendo 64-shooter GoldenEye 007. Zo ook Reddit-gebruiker Krollywood, die gedurende 2,5 jaar alle achttien levels namaakte met de leveleditor van Far Cry 5.

Krollywood zegt op Reddit Far Cry 5 zelf 'misschien' twee uur te hebben gespeeld, maar het spel vooral te hebben gekocht om GoldenEye na te kunnen maken. Dit kostte hem naar eigen zeggen 1400 uur, maar het resultaat mag er zijn. De levels zijn volgens Krollywood 'volledig speelbaar met veel details' en easter eggs. Sommige gamelevels heeft hij samengevoegd tot één Far Cry-level. Hij gebruikt de PlayStation 4-versie van Far Cry 5.

De Krollywood-levels zijn duidelijk geen een-op-eenkopieën, maar de gamer heeft er extra details aan toegevoegd. Zo zijn de treinwagons in Train meer aangekleed met gordijntjes, een klok, een plafondlamp en een gevulde eettafel. De levels heeft hij niet alleen voor persoonlijk vermaak gemaakt, maar zijn ook door anderen te downloaden. In de Arcade-modus moeten spelers zoeken naar zijn PSN-tag Perfect-Dark1982, waar zijn levels te downloaden zijn.

Tegen Kotaku zegt Krollywood dat de Far Cry 5-leveleditor zijn voorkeur heeft, omdat deze makkelijk te gebruiken is en er veel voorwerpen in zitten. Spelers kunnen namelijk niet alleen Far Cry-voorwerpen gebruiken, maar bijvoorbeeld ook spullen van de Assassin's Creed- en Watch Dogs-serie. Krollywood gaat nu overigens geen andere games namaken in Far Cry 5: "Ik wil ook andere games kunnen spelen!"