GoldenEye-remaster op Unreal Engine 4-basis mag geen James Bond meer gebruiken

GoldenEye 25, de remaster van de campagne van GoldenEye 007 voor de Nintendo 64, komt er niet. De makers hebben een cease-and-desist-brief ontvangen en mogen de merknaam van James Bond niet gebruiken. De makers gaan met de nodige aanpassingen wel door met het project.

Het originele Twitter-account van het project is inmiddels opgeheven. Vlak voor het opheffen gaven de makers daar nog aan dat ze vriendelijk verzocht zijn om de ontwikkeling van GoldenEye 25 te staken, schrijft Eurogamer. Dat verzoek was afkomstig van de rechthebbende, MGM/Danjaq. De makers zeggen dat ze altijd al wisten dat dit zou kunnen gebeuren. Ze geven aan te zullen voldoen aan het verzoek en danken alle betrokkenen voor hun blijvende steun.

Op een nieuw account genaamd Spies Don't Die lichten de ontwikkelaars toe dat ze niet langer de naam GoldenEye of James Bond-personages mochten gebruiken. Ze gaan echter niet bij de pakken neerzitten: "We nemen wat we gemaakt hebben en creëren een originele game." De makers geven aan dit te betreuren, maar ze zien ook positieve kanten, zoals het feit dat ze op Steam aanwezig kunnen zijn en ports voor de consoles mogelijk zijn.

"We kunnen geen Bond-game maken, maar we kunnen nog wel een geweldige game maken met alle geliefde aspecten van ons favoriete jaren '90-actieschietspel", aldus de ontwikkelaars. Bepaalde elementen zijn nog wel gewoon te gebruiken, zoals de gamecode, de wapens, delen van levels, geluidseffecten en een grote bibliotheek aan 3d-modellen en textures. De wapens krijgen waarschijnlijk hun echte of fictionele namen.

GoldenEye 25 was al een paar jaar in ontwikkeling. Het remaster van de singleplayercampagne is gemaakt op basis van de Unreal Engine 4, en had op augustus 2022 afgerond moeten zijn. Die releaseperiode was geen toeval: het originele GoldenEye 007 is dan 25 jaar oud.

Overigens zijn er meer vergelijkbare GoldenEye-projecten die nog wel lopen of al bestaan, zoals een mod van GoldenEye 007 in vr, die door Half-Life: Alyx mod-makers wordt ontwikkeld. Daarnaast is er GoldenEye Source, een remake van het multiplayergedeelte.