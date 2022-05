2 uur aan 4k60-beelden GoldenEye-remaster voor Xbox 360 verschijnen online

Een YouTube-gebruiker heeft 2 uur aan 4k60-beelden van de GoldenEye 007-remaster op YouTube gezet. Ontwikkelaar Rare had die ooit in de maak voor de Xbox 360 en de game is uitgelekt via het Xbox 360 Partnernet. De uploader stelt dat de game mogelijk in 2021 online gezet wordt.

De twee uur aan beelden tonen alle singleplayerlevels die het spel te bieden heeft, gespeeld op 00 Agent-moeilijkheid, met een controller. Daaropvolgend worden beelden getoond van de welbekende splitscreen multiplayer van de game. De game draait op een Xbox 360-emulator, wat de 4k60-instelling mogelijk maakt.

Als de game een release krijgt, zal dit niet via officiële wegen zijn. Het is al langer bekend dat een remaster van GoldenEye vrijwel niet uit te brengen is omdat de partijen die de rechten daarover in handen hebben, niet met elkaar willen meewerken. Xbox-topman Phil Spencer noemde de situatie in 2015 'uitdagend' en stelde dat ze 'het altijd opgaven' op dit front. Waarom Microsoft-dochter Rare dan toch een remaster in ontwikkeling had, is niet duidelijk. Ars Technica publiceerde over die vraag een uitgebreid stuk in 2019.

De uploader, Graslu00, benadrukt dat hij niet degene is die deze uitgelekte build echt in handen heeft en kan vrijgeven. "Dat is niet aan mij, ik kan deze niet uitgeven. Ik kan alleen beelden opnemen. Mij is verteld dat de game uiteindelijk vrijgegeven gaat worden, mogelijk in 2021". Voor welk platform die game vrijgegeven zou worden, wordt niet gesteld, maar vermoedelijk wordt dat in de vorm van een rom die met een emulator of een modded Xbox 360 gespeeld kan worden.

De originele GoldenEye 007 voor de Nintendo 64 was destijds een zeer geliefde game. De first-person shooter was ondanks de uitdagende controls en matige prestaties toch een succes, wegens zijn vermakelijke singleplayercampagne en multiplayermodus die in splitscreen met maximaal vier spelers gespeeld kon worden. Van de sprituele opvolger van GoldenEye 007, Perfect Dark, is overigens wel een XBLA-remaster uitgekomen.

Update, 19:21: In het artikel stond dat niet bekend was op welk platform deze beelden gemaakt zijn, maar dat is de Xenia-emulator, die op Windows, Linux en macOS kan draaien.