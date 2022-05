Netflix test 'slaaptimer' bij Android-versie app

Netflix voert een test uit met een timerfunctie in zijn Android-app. Gebruikers kunnen die instellen en nadat die afloopt, stopt de app. De functie lijkt handig voor gebruikers die voor het slapen gaan nog iets kijken op de dienst.

Volgens The Verge heeft de timer meerdere opties: na 15, 30 of 45 minuten, of 'zodra de huidige film of aflevering afgelopen is'. De functie is mogelijk ook handig voor gebruikers die hun kinderen iets laten kijken op de streamingdienst, maar de test is juist beperkt tot de accounts van volwassenen.

Netflix had al de optie om het automatisch afspelen van de volgende aflevering in een serie uit te zetten, maar dat kan dan alleen op accountniveau en geldt dus voor alle gebruikers binnen dat account. Deze optie biedt de mogelijkheid om preciezer te werk te gaan wanneer het gaat om auto-play voorkomen.

De test vindt wereldwijd plaats, maar dan alleen bij 'selecte gebruikersaccounts', dus individuele gebruikers moeten zelf kijken of zij de timer-knop zien verschijnen. Of de functie een blijver is, hangt volgens Netflix af van 'hoe warm de test onthaald wordt' door de betrokken gebruikers.