Netflix lijkt afspeelmodus voor alleen audio toe te voegen aan Android-app

Het lijkt erop dat Netflix bezig is om een afspeelmodus voor alleen audio toe te voegen aan zijn Android-app. Android Police maakt daar melding van. De feature werd eerder al opgemerkt tijdens een teardown van de app.

Volgens Android Police lijkt het erop dat Netflix bezig is om een playbackmodus te introduceren waarbij alleen audio op de achtergrond wordt afgespeeld. De website laat zien dat het mogelijk is om tijdens het bekijken van content op Netflix het videogedeelte uit te schakelen via een knop. De interface blijft nog wel hetzelfde, maar er is dan alleen nog de audio van de video te horen; het beeld staat verder op zwart. Ook blijkt er een nieuwe audio only-optie te zijn toegevoegd aan de instellingen, waarbij gebruikers kunnen kiezen voor 'altijd aan', 'koptelefoons of externe speakers', of 'uit'.

XDA Developers berichtte eind oktober al over deze feature, die toen opdook na een nadere blik op Netflix-versie 7.79.1, al was die toen nog niet werkend. Het idee van een dergelijke optie om niet de videobeelden maar alleen de bijbehorende audio te beluisteren, is waarschijnlijk dat er dan bijvoorbeeld data wordt bespaard als iemand gebruikmaakt van mobiel internet. Ook zou alleen audio wat beter kunnen werken bij bepaalde genres.

Momenteel is deze vernieuwing alvast beschikbaar gekomen bij waarschijnlijk een kleine groep gebruikers. Het is niet geheel duidelijk of en wanneer deze modus voor alleen audio op korte termijn voor alle gebruikers beschikbaar komt.

