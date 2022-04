Apple TV-app verschijnt begin 2021 voor Chromecast met Google TV

De nieuwe Chromecast met Google TV krijgt begin volgend jaar een Apple TV-app. De app laat gebruikers gekochte films en series bekijken en biedt ook toegang tot de betaalde Apple TV+-dienst.

Google schrijft dat de app eerst verschijnt voor de nieuwe Chomecast met Google TV, maar op een later moment ook beschikbaar komt voor andere apparaten met Android TV. Het bedrijf meldt niet wanneer gebruikers die versie kunnen verwachten.

Met de Apple TV-app kunnen gebruikers de films en series bekijken die ze via Apples platform hebben gekocht. Gebruikers kunnen ook de zenders waarop ze geabonneerd zijn en het aanbod van Apple TV+ bekijken. De app wordt daarnaast geïntegreerd met het contentsysteem van Google. Daarmee kan de Chromecast met Google TV aanbevelingen voor Apple TV+-series doen op basis van de kijkgeschiedenis van gebruikers. Dergelijke series kunnen ook toegevoegd worden aan de watchlist op het apparaat.

Dit is de tweede Apple-dienst die in korte tijd integratie krijgt op een Google-platform. Vorige week verkondigde het bedrijf al dat slimme speakers met de Google Assistent native ondersteuning krijgen voor de Apple Music-dienst. De integratie met die muziekdienst werkt vooralsnog alleen in de VS, het VK, Frankrijk, Duitsland en Japan.