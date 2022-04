Google voegt Apple Music-ondersteuning toe aan speakers met Google Assistent

Google voegt ondersteuning voor Apples Music-dienst toe aan slimme speakers met de Google Assistent, waaronder de Nest-speakers van het bedrijf. Deze speakers bieden al ondersteuning voor andere muziekdiensten als Spotify of YouTube Music.

De ondersteuning wordt vanaf maandag gefaseerd uitgerold in verschillende landen, zo meldt Google. Vooralsnog begint de uitrol in de VS, het VK, Frankrijk, Duitsland en Japan. Gebruikers die de functie krijgen, kunnen de ondersteuning inschakelen door hun Apple Music-account te linken in de Google Home-app.

Gebruikers kunnen Apples muziekstreamingdienst instellen als standaarddienst voor het afspelen van muziek op hun slimme speakers. Met de ondersteuning kunnen gebruikers via stemcommando's onder andere hun Apple Music-afspeellijsten beluisteren. Ook kunnen individuele nummers, albums of artiesten beluisterd worden. Daarnaast wordt de multi-room-functie ondersteund, waarmee gebruikers muziek vanaf de Apple Music-dienst naar meerdere Google Assistent-speakers binnen een huishouden kunnen streamen.

Naast Apple Music, biedt de Google Assistent al ondersteuning voor muziekstreamingdiensten van verschillende partijen. Naast Googles eigen YouTube Music, worden ook diensten van derde partijen ondersteund, zoals Spotify, Deezer en Pandora. Vooralsnog ontbreekt ondersteuning voor Tidal en Amazon Music echter.