Google introduceert Routines voor Assistent in Nederland

Google heeft Routines voor de Google Assistent in het Nederlands beschikbaar gemaakt. In de komende dagen kunnen gebruikers van de Google Assistent in Nederland de komst van de Routines-functie verwachten.

Google Nederland meldt de komst van Routines in een video en legt daarbij tegelijkertijd uit hoe gebruikers deze functie kunnen gebruiken. Met Routines kunnen gebruikers instellen dat de Assistent met een enkele opdracht meerdere taken uitvoert.

De Assistent geeft zelf enkele suggesties, zoals via de spraakinvoer 'Ik ben thuis'. De assistent kan dan instellingen aanpassen voor lampen, de thermostaat aanpassen, herinneringen voorlezen, enzovoorts. Gebruikers kunnen de volgorde van de taken aanpassen. Routines zijn ook onderdeel van Google Home.

De Google-woordvoerder meldt in een toelichting dat nog niet iedereen Routines meteen kan verwachten maar dat Google de functie in de komende dagen beschikbaar maakt. De introductie geldt voor Nederland en nog niet voor België. Eind vorig jaar werd onterecht de komst van Routines naar Nederland gemeld. In de afgelopen dagen constateerden gebruikers dat de functie voor hen beschikbaar kwam. Ook de Nederlandse hulppagina voor Routines kwam deze week al online.