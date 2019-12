Routine-functie zit nog niet in de Nederlandstalige Google Assistent - update

De Nederlandstalige Google Assistent heeft vooralsnog geen routine-functies. Eerder leek dit wel het geval. Gebruikers kunnen de functie oproepen door 'routines' in te spreken in de Assistent, maar vervolgens werkt de functie niet volledig.

Google leek de routine-functie zonder enige aankondigingen hebben toegevoegd aan de Assistent, ontdekte Droidapp. Met dergelijke routines kunnen gebruikers bepaalde taken versimpelen. Nu blijkt dat het om een oude bug te gaan, waardoor gebruikers de instellingen wél kunnen openen, maar de functie vervolgens niet volledig kunnen gebruiken. Functies die al beschikbaar waren in Google My Day, zoals het weerbericht en actuele verkeersinformatie, werken wél in de 'functie', maar overige commando's werken nog niet. De Engelstalige Assistent heeft de functie al wel.

Eerder introduceerde Google al routines in de klok-app van het bedrijf. Hiermee konden gebruikers al automatisch het mediavolume aanpassen nadat een wekker afging. Ook konden gebruikers het weerbericht laten opnoemen nadat ze de wekker uitzetten. Deze functie zit nu dus geïntegreerd in de Google Assistent.

Google geeft aan dat het gestaag doorwerkt aan het toevoegen van routines aan de Nederlandstalige Assistent. Het is nog onbekend wanneer de functie officieel wordt toegevoegd.

Update, 13:47: De Nederlandse Google Assistent heeft vooralsnog geen routine-functie. De instellingen van de functie kan door een bug wél worden geopend, maar werkt niet volledig. Het artikel is hierop aangepast.