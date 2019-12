NS start proef waarbij ov-chipkaart als sleutel voor ov-fiets werkt

De Nederlandse Spoorwegen starten een proef waarmee klanten de ov-chipkaart kunnen gebruiken als sleutel van de ov-fiets. De proef begint klein, maar als het een succes wordt wil de NS de technologie voor alle 20.000 ov-fietsen inzetten.

De test begint volgens de NS met 350 ov-fietsen. Dat gebeurt aanvankelijk alleen in Apeldoorn. De fietsen krijgen daar een slim slot. Reizigers die een fiets huren en het juiste abonnement op hun ov-chipkaart hebben staan moeten die kaart tegen het fietsslot houden. Het slot opent dan automatisch. Ook het sluiten moet met de chipkaart.

De NS zegt dat het jaarlijks zo'n 2000 sleutels van ov-fietsen kwijtraakt. Reizigers zouden die bijvoorbeeld per ongeluk mee naar huis nemen na het inleveren, meestal uit automatisme. De ov-chipkaart zou dat moeten veranderen. Of er met het plan ook nieuwe data over ov-fietsers wordt verzameld, zoals wanneer zij een fiets ver- en ontgrendelen, is niet bekend. De NS was niet direct bereikbaar voor commentaar. De NS wil 'in de loop van 2020' bekijken hoe de proef loopt. Als dat een succes is, krijgen alle ov-fietsen de sloten die werken met de ov-chipkaart.