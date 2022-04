It'ers die ov-chipkaart kraakten krijgen taakstraf en moeten schade vergoeden

Twee mannen die regelmatig reisden met gehackte ov-chipkaarten krijgen een taakstraf van 120 uur. Ook is het tweetal veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 15.000 euro. Dat is het bedrag dat de vervoersmaatschappijen misliepen door hun acties.

De mannen van 33 jaar uit Utrecht zijn woensdagmiddag veroordeeld door de rechter. De twee stonden voor de rechter wegens het hacken van de ov-chipkaart, om daar vervolgens gratis treinreizen mee te maken.

Het tweetal reisde anderhalf jaar lang tussen hun woonplaats Utrecht en hun werk in Alkmaar. Ze begonnen daarmee in mei 2016 en werden aangehouden in november 2017. In die anderhalf jaar reisden ze met ov-chipkaarten die ze hadden gehackt. Daar begonnen ze naar eigen zeggen mee in 2015. De mannen zouden de kaart 'uit interesse' hacken, nadat ze hoorden hoe slecht de beveiliging ervan zou zijn.

Tijdens de zitting zeiden de verdachten dat ze geïnteresseerd waren in de techniek en de achterliggende systemen van de chipkaart. Dat zou met name gebeurd zijn door nieuwsberichten waaruit bleek dat de kaarten makkelijk te hacken waren. Een van de mannen gebruikte bestaande software en ontwikkelde die door. Dat wijst er volgens de rechter op dat de twee méér wilden dan alleen wat onderzoek doen. "Ze bleven doorgaan met kraken", aldus de rechter.

In totaal maakten de twee it'ers nogal wat gratis reizen, waarmee ze 15.000 euro hebben bespaard. Dat geld moeten ze als schadevergoeding betalen. Dat is minder dan het Openbaar Ministerie eerder eiste. Het OM wilde 33.000 euro zien, maar volgens de rechter kon vervoerderssamenwerking Translink Systems niet goed onderbouwen waar dat bedrag op gebaseerd was.

Beide mannen krijgen ook een taakstraf van 120 uur. Dat is wel conform de eis van het OM. De advocaat van het tweetal vroeg tijdens de zitting om een voorwaardelijke straf, maar die kende de rechter niet toe. "De verdachten hebben bekend dat zij de gekraakte kaarten zeer regelmatig illegaal opwaardeerden", schrijft de rechtbank. "Hieruit kan worden afgeleid dat het wel degelijk ging om financieel voordeel." Een voorwaardelijke straf zou dan ook 'in geen verhouding staan tot de ernst van de feiten'.