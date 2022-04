Duitse corona-app is binnen twee dagen zes miljoen keer gedownload

De officiële, door de Duitse federale overheid uitgebrachte opensource corona-app is sinds maandagavond beschikbaar in Apples App Store en de Google Play Store en inmiddels is deze app meer dan zes miljoen keer gedownload.

Het bedrijf SAP, dat de app in samenwerking met Deutsche Telekom en andere niet nader genoemde partners heeft ontwikkeld, meldt dat de twintig miljoen kostende app inmiddels meer dan zes miljoen keer is gedownload. Hoe de verdeling tussen de Android- en iOS-versie eruit ziet, is niet bekendgemaakt. Het aantal van zes miljoen downloads is iets meer dan 7 procent van de totale bevolking van Duitsland, te weten 83 miljoen.

De zogeheten Corona-Warn-App, die alleen door Duitse gebruikers is te downloaden, is maandagavond uitgebracht en is volgens de makers in slechts vijftig dagen ontwikkeld. De kosten voor de gehele ontwikkeling kwamen uit op 20 miljoen euro. Volgens SAP heeft dat een app opgeleverd waarvan de ontwikkeling zeer transparant is verlopen, in de zin dat de broncode tijdens de ontwikkeling voortdurend op GitHub stond. Daarbij zouden inzichten van meer dan 109.000 individuele bezoekers voor de code zijn meegenomen, met bijdragen van nog eens 7.250 participanten uit de gemeenschap en projectleden.

SAP benadrukt dat de app ook om andere redenen zeer geschikt is voor Duitsland: het gedecentraliseerde karakter, de vrijwilligheid en doordat het identificeren van gebruikers niet aan de orde zou zijn. Zo wordt er geen persoonlijke data opgevraagd en wordt er geen locatie vastgelegd. De app had overigens al in april moeten uitkomen, maar dat werd niet gehaald omdat er in eerste instantie geen sprake van een decentraal karakter zou zijn, waar toen de nodige kritiek op kwam.

De Corona-Warn-App gebruikt de api van Google en Apple. Gebruikers geven in de app aan of ze symptomen van het coronavirus hebben. Als een smartphone langere tijd in de buurt is van iemand die symptomen heeft opgegeven, krijgt de gebruiker een waarschuwing. Data uit de app wordt niet centraal opgeslagen, maar blijft op het toestel van de gebruiker staan. Op basis van het DP-3T-protocol wordt iedere 24 uur een nieuwe tijdelijke sleutel gemaakt. Op basis daarvan worden iedere tweeënhalve tot vijf minuten zestien identifiers aangemaakt die via bluetooth low energy worden uitgezonden.