Versie van Duitse Corona Warn App zonder Play Services verschijnt via F-Droid

Ontwikkelaars hebben een versie van de Duitse corona-app zonder Google Play Services beschikbaar gemaakt in de F-Droid-softwarewinkel. Onder andere gebruikers van Huawei-toestellen zonder Google Play Services kunnen deze app draaien.

De ontwikkelaars noemen hun fork van de officiële Corona Warn App die in de F-Droid-winkel is verschenen Corona Tracing en versie 1.7.1.2 van de software is beschikbaar gemaakt. De fork maakt gebruik van de MicroG-implementatie van Googles Exposure Notification Framework. MicroG is een in september verschenen vrijesoftwarevariant van Googles Services, waaruit trackingfuncties van Google zijn verwijderd.

De Duitse Corona Warn App is volgens de makers van de fork weliswaar vrije software, maar de werking berust op het Exposure Notification Framework van Google. De Free Software Foundation Europe wijst er op dat de Google-diensten diep in Android geïntegreerd zitten en zo de digitale soevereiniteit van gebruikers ondermijnen: mensen die Google-vrij van Android gebruik willen maken, kunnen de app standaard niet gebruiken.

MicroG maakte dat al wel mogelijk, maar de nieuwe fork met de vervanging van Exposure Notification vereist niet de installatie van MicroG, wat mogelijk een drempel wegneemt voor veel gebruikers. Bovendien wijst de FSFE er op dat er ook gebruikers zijn die wel van Play Services of MicroG gebruikmaken, maar die de voorkeur geven aan F-Droid als downloadwinkel. De organisatie roept de Duitse overheid en de makers van de Corona Warn App op samen te werken om aanpassingen in de officiële software te verwerken.