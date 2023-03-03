Update Android-appwinkel F-Droid maakt updaten repository veel sneller

F-Droid, de alternatieve Android-appwinkel die alleen gratis en opensourceapps aanbiedt, heeft een wijziging aan zijn repository format doorgevoerd waardoor het ophalen van de lijst met beschikbare apps en hun details veel sneller moet gaan.

F-Droid 1.16.1
F-Droid 1.16.1

Torsten Grote, een van de contributors van F-Droid, meldt dat het formaat van de repository inmiddels een probleem geworden was. "Momenteel is de gecomprimeerde index 8MB, wat ongecomprimeerd 33MB is. Iedere client moet iedere keer die 8MB downloaden en verwerken. Deze problematische trend werd een tijd geleden al duidelijk."

Met ingang van versie 1.16 van F-Droid is dat anders. De repo-index, die JSON-formatting gebruikt, maakt nu gebruik van een merge patch die oorspronkelijk in 2014 uitkwam. De index kan hierna nog steeds volledig gedownload worden, maar bevat ook verwijzingen naar diff-bestanden die los gedownload kunnen worden. "Op het moment van schrijven is de nieuwste diff gecomprimeerd 80KB en ongecomprimeerd 241KB." Het resultaat daarvan is dat F-Droid sneller 'ververst', doordat er minder bandbreedte en rekenkracht nodig is.

Beheerders van thirdparty-F-Droid-repo's kunnen updaten naar de nieuwste versie van fdroidserver, waarna de repository in de nieuwe stijl opgebouwd wordt. Het oude format blijft ook behouden, om oudere clients te accommoderen.

Verder meldt Grote dat er betere ondersteuning is voor mirrors, om de hoofdserver te ontlasten. Ook moeten apparaten met weinig ram deze versie beter kunnen draaien, doordat de index vanuit opslag streaming gelezen wordt in plaats van volledig in het werkgeheugen geladen te worden.

F-Droid biedt niet alleen opensourcesoftware, maar noteert ook 'antifeatures' bij apps. Voorbeelden daarvan zijn reclame, tracking, kwetsbaarheid en gedeeltelijk gebruik van niet-vrije code. Sommige bekende apps, zoals VLC, Nextcloud, DuckDuckGo, Proton Mail, Telegram en Wireguard zijn op F-Droid te vinden. Een log-in is voor gebruik niet nodig.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 03-03-2023 15:47 24

03-03-2023 • 15:47

24

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Reacties (24)

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RoestVrijStaal 3 maart 2023 16:57
Little too late.

Ik gebruik nu Neo Store en dat bevalt me veel beter.

Sowieso zou het F-Droid project zichzelf goed eraan doen om apps waar upstream al één jaar geen update voor is, uit de index te halen.

De zoekresultaten worden nog steeds vervuild met apps die al langer dan 5 jaar!!! geen nieuwe release voor is gekomen. Dus die gaan niet lekker draaien op de laatste supported Android versie.

Gôh, hoe zou dat nou toch komen dat het index-bestand gecomprimeerd 8 MB is 8)7

Sowieso kun je beter de repository gebruiken van de software-ontwikkelaar in plaats van F-Droid. Zoals die van NewPipe en Collabora. Want bij F-Droid zijn ze erg traag met nieuwe releases van apps, omdat ze het per se zelf willen bouwen.

[Reactie gewijzigd door RoestVrijStaal op 25 juli 2024 12:00]

Jimbolino @RoestVrijStaal4 maart 2023 00:26
Niks mis met apps van een jaar oud
Heb een app van 4 jaar oud die het nog prima doet op mijn nieuwe S23
RoestVrijStaal @Jimbolino4 maart 2023 10:23
Software is nooit "af".

Er val altijd wel wat aan te verbeteren of te veranderen. Niet alleen algoritmisch, maar ook vertalingen of -specifiek voor Android vaak het geval- besturingssysteem API's die niet meer (gaan) werken.
Jimbolino @RoestVrijStaal4 maart 2023 23:38
Oude api's blijven bij android vaak wel werken. Dat is het hele idee van je api's een versie meegeven.
De reden dat simpele apps (die function complete zijn) vaak een update krijgen is omdat er een nieuwe advertiser SDK in moet, of een nieuw cookie screen etc.
d3burt @RoestVrijStaal5 maart 2023 00:20
Software mag nooit "af" zijn, ik heb in een donker hoekje van mij PC een aantal .apk's liggen die jaren oud zijn en waar ik zuinig op ben. Een daarvan is Klaxon, een app die SMSen blijft notificeren tot je er op reageert. Keihard nodig als je storingsdienst hebt en een goede slaper bent. Nooit een goede vervanger voor gevonden. Heb ook de source code veilig gesteld voor het geval dat.
zaadstra @RoestVrijStaal3 maart 2023 20:01
En wat als je het nou met een oudere Android moet doen, omdat je geen updates meer krijgt? F-Droid is juist mooi omdat je er ook oudere versies kan vinden.
Een prima Samsung A8 is op Android 9 blijven steken. Werkt prima, maar op deze manier wordt je apparaat wel langzaam maar zeker nutteloos gemaakt. Net zoals een prima ipad air waar inmiddels veel zooi niet meer op draait of geinstalleerd kan worden 'want eist minstens ios 14".
Niet bepaald duurzaam.
maevian @zaadstra4 maart 2023 08:51
Daarvoor bestaat een workaround, je kan de app die je wil eerst installeren via iTunes. Dan kan je via de App Store op je iPad de oude versie downloaden
mjl @maevian4 maart 2023 19:45
Leuk tip maar in de praktijk zijn er gewoon veel app’s waar die oude versie dan niet meer te downloaden is of de service er achter een oudere cliënt niet ondersteund.

Hier 4 Apple devices (iPod’s, iPad, iPhone) waar ik niet veel meer mee kan. Bij de oudste modellen kan ik helemaal niks meer downloaden omdat de 2FA niet werkt op die oude iOS versies.
mrooie @maevian5 maart 2023 09:17
Dit hoeft niet per se via iTunes

1) Open de App Store
2) Typ de naam van de App waarvan een update beschikbaar zou zijn
3) Klik op Download of het opnieuw downloaden knopje
4) Je krijgt een melding om de laatste compatible app voor iOS X te downloaden
5) Laatste compatible versie is geinstalleerd.

[Reactie gewijzigd door mrooie op 25 juli 2024 12:00]

maevian @mrooie5 maart 2023 12:48
Ah okay, vroeger ging dit enkel als de app al aan het account gelinkt was
mrooie @maevian6 maart 2023 07:32
Oh sorry dan begreep ik het verkeerd.
Je moet de app al eens hebben aangekocht idd voor de app store truc.

Als je een nieuwer toestel hebt kan je daar de laatste versie downloaden en als die eenmaal geinstalleerd is via de app store op je oude device > aankopen -> (re)download.

En anders jouw manier vis iTunes

[Reactie gewijzigd door mrooie op 25 juli 2024 12:00]

Jogai @RoestVrijStaal3 maart 2023 22:14
Idd, gebruik ik ook al eenntijdje, en lijkt erop dat zij dit nieuwe formaat ook ondersteunen
RepareerDroid 3 maart 2023 16:25
Hierna mogen ze bezig met het verbeteren van de zoek functie op de F-Droid website en in de app (zoek bijv. eens op "duck" of "duck duck go" in plaats van "duckduckgo"). Ik gebruik nu third-party apps omdat daar de zoek functie wel fatsoenlijk werkt.

De Proton Mail app staat trouwens niet op F-Droid omdat die Google Play apis gebruikt.
Verwijderd @RepareerDroid3 maart 2023 16:33
Is Droid-ify beter in datgene je aanhaald?
RepareerDroid @Verwijderd3 maart 2023 16:43
Ja, in Droid-ify werkt het wel gewoon zoals het hoort.
Microwilly @Gubbel3 maart 2023 19:22
Uiteraard bepaald hij dat niet. Maar ik vind het zelf ook wel apart dat dit niet werkt.
https://search.f-droid.org/?q=duck+duck+go&lang=en

en dit wel

https://search.f-droid.org/?q=duckduckgo&lang=en

[Reactie gewijzigd door Microwilly op 25 juli 2024 12:00]

JoepMeloen @Microwilly4 maart 2023 12:09
In het algemeen is het wel goed om de exacte naam van een app te weten van de app die je zoekt.
Je voorkomt dan dat je een verkeerde app installeert met een naam die er op lijkt.
Wat dat betreft kan dat ook een voordeel zijn van deze zoek-functie.
RepareerDroid @Gubbel3 maart 2023 20:24
Als je de vingerafdruksensor op je telefoon regelmatig 3 opnieuw moet invoeren werkt het toch ook niet zoals het hoort. Drie keer moeten zoeken voordat je een F-Droid app vindt is ook geen uitzondering. In een keer een fatsoenlijk resultaat krijgen is niet enkel mijn verwachting, maar een vrij algemeen verwacht resultaat van een zoek functie.

Er zijn genoeg voorbeelden te vinden op het internet van mensen die proberen F-Droid te gebruiken, maar door de fouten in de zoek functie apps niet kunnen vinden. Ik denk dus niet dat iemand deze manier van zoeken zou beschrijven als zoals het hoort.

Het werkt ook in geen enkel andere store en uberhaupt niet in andere apps of websites op deze manier. In ieder geval niet met opzet.
cat_byte @RepareerDroid5 maart 2023 10:08
Ik ervaar dit probleem niet zo, want zodra je "duc" hebt getypt, staat deze al bovenaan. Hij filtert (bij mij althans) on the fly zodra je typt. Als ik de naam van een app al weet, heb ik geen probleem met het vinden.
Verder vind ik het fijn dat bij het zoeken ook wordt gezocht naar tekst in de beschrijving. Ook hierbij geldt dat je het kunt schudden als je meerdere woorden typt. Tenzij die toevallig in die volgorde in de tekst voorkomen. Ik hoop dat hier nog verbetering in gaat komen.
Soldaatje 3 maart 2023 16:44
Mooi deze update, duurde soms best lang voordat de lijst binnenkwam, dan zet ik de automatische update weer op dagelijks.
GekkePrutser
3 maart 2023 21:27
Super, ik gebruik deze op al mijn toestellen dus dit gaat heel veel schelen. Want traag was het zeker.
Mr.Rednas 4 maart 2023 07:20
Ik was even in de war omdat Protonmail bij mij wel op F-droid staat.
Blijkbaar gebruik ik de IzzyOnDroid repo. Die Protonmailversie zou niet de officiële versie zijn maar het is voor mij dan niet duidelijk wie deze onderhoudt.
Antwoord van Protonmail hierover van 2 jaren geleden (ze "zijn er mee bezig"):
https://www.reddit.com/r/...opi/protonmail_on_fdroid/
thatent 4 maart 2023 03:14
Protonmail staat niet op F-Droid, maar wel ProtonVPN.

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