Update Android-appwinkel F-Droid maakt updaten repository veel sneller

F-Droid, de alternatieve Android-appwinkel die alleen gratis en opensourceapps aanbiedt, heeft een wijziging aan zijn repository format doorgevoerd waardoor het ophalen van de lijst met beschikbare apps en hun details veel sneller moet gaan.

Torsten Grote, een van de contributors van F-Droid, meldt dat het formaat van de repository inmiddels een probleem geworden was. "Momenteel is de gecomprimeerde index 8MB, wat ongecomprimeerd 33MB is. Iedere client moet iedere keer die 8MB downloaden en verwerken. Deze problematische trend werd een tijd geleden al duidelijk."

Met ingang van versie 1.16 van F-Droid is dat anders. De repo-index, die JSON-formatting gebruikt, maakt nu gebruik van een merge patch die oorspronkelijk in 2014 uitkwam. De index kan hierna nog steeds volledig gedownload worden, maar bevat ook verwijzingen naar diff -bestanden die los gedownload kunnen worden. "Op het moment van schrijven is de nieuwste diff gecomprimeerd 80KB en ongecomprimeerd 241KB." Het resultaat daarvan is dat F-Droid sneller 'ververst', doordat er minder bandbreedte en rekenkracht nodig is.

Beheerders van thirdparty-F-Droid-repo's kunnen updaten naar de nieuwste versie van fdroidserver, waarna de repository in de nieuwe stijl opgebouwd wordt. Het oude format blijft ook behouden, om oudere clients te accommoderen.

Verder meldt Grote dat er betere ondersteuning is voor mirrors, om de hoofdserver te ontlasten. Ook moeten apparaten met weinig ram deze versie beter kunnen draaien, doordat de index vanuit opslag streaming gelezen wordt in plaats van volledig in het werkgeheugen geladen te worden.

F-Droid biedt niet alleen opensourcesoftware, maar noteert ook 'antifeatures' bij apps. Voorbeelden daarvan zijn reclame, tracking, kwetsbaarheid en gedeeltelijk gebruik van niet-vrije code. Sommige bekende apps, zoals VLC, Nextcloud, DuckDuckGo, Proton Mail, Telegram en Wireguard zijn op F-Droid te vinden. Een log-in is voor gebruik niet nodig.