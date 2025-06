Nextcloud neemt webmaildienst Roundcube over

Roundcube, een opensourceclient voor webmail, voegt zich bij de organisatie achter Nextcloud. Dat bedrijf gaat de komende jaren extra investeren in de e-mailclient. Roundcube blijft beschikbaar als losstaande dienst.

Nextcloud en Roundcube kondigden de 'fusie' op woensdagochtend aan. Nextcloud zegt op de korte termijn extra personeel aan te nemen om de ontwikkeling van Roundcube te versnellen. De twee diensten willen alternatieven bieden voor die van grote techbedrijven en daar gezamenlijk in investeren.

De twee bedrijven melden dat een 'directe fusie' tussen Nextcloud en Roundcube er vooralsnog niet komt. Beide opensourcediensten blijven los beschikbaar en behouden hun focus op selfhosting en privacy. Nextcloud Mail, de bestaande e-mailclient binnen Nextcloud, gaat ook niet vervangen worden door Roundcube of andersom.

Nextcloud is een opensourcedienst waarmee gebruikers zelf cloudopslag kunnen hosten. Roundcube is een soortgelijke opensourcedienst, maar dan voor het zelf hosten van een e-mailclient op basis van IMAP. Beide diensten zijn open source en gratis te gebruiken op een eigen systeem, een Docker-container of in de cloud op bijvoorbeeld een vps.