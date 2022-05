Nextcloud brengt bèta uit om back-ups bij andere gebruikers op te slaan

Nextcloud heeft een back-upapplicatie gemaakt waarmee gebruikers een image van hun installatie ergens anders kunnen opslaan. Een back-up kan worden opgeslagen op een externe schijf, maar ook in de installaties van andere Nextcloud-gebruikers.

De software heet Nextcloud Backup en is sinds maandag in bèta te gebruiken. Met Backup kunnen gebruikers automatisch hun eigen installatie naar een andere back-uppen. De dienst maakt een gecomprimeerde en versleutelde back-up waarin zowel de opgeslagen bestanden als de configuratievoorkeuren staan. Dat gebeurt in snapshots van 100MB per stuk. Het is alleen mogelijk om lokale data in de back-up op te slaan. Niet-lokale data van bijvoorbeeld externe opslag kan niet worden opgeslagen.

De snapshots kunnen vervolgens op verschillende plekken worden opgeslagen. Dat kan op traditionele wijze via bijvoorbeeld ftp of smb, of op een schijf die aan het systeem is gekoppeld. Het is echter ook mogelijk de snapshots op te slaan op de Nextcloud-installatie van een andere gebruiker. Die moet daarvoor een nieuwe gebruikersaccount aanmaken.

Gebruikers kunnen zelf kiezen welke mappen of bestanden ze wel of niet willen back-uppen. Ook is het mogelijk in te plannen wanneer en hoe vaak back-ups moeten worden gemaakt, en welke delen van de installatie moeten worden meegenomen. Het terugzetten van een back-up gaat via de command line.