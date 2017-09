Nextcloud kondigt end-to-endencryptie aan

OwnCloud-fork Nextcloud heeft aangekondigd dat in de volgende grote release, met versienummer 13, ondersteuning voor end-to-endencryptie aanwezig zal zijn. Daarmee moeten bestanden van gebruikers bijvoorbeeld niet zichtbaar zijn voor de server en andere tussenliggende partijen.

Volgens de ontwikkelaars van de opensourcesoftware is de functie nu alleen nog beschikbaar als proof of concept aan de serverkant en in de bètaversie van de Android-app. Voor desktop en iOS wordt nog gewerkt aan ondersteuning binnen de clients. Apparaten van gebruikers maken lokaal een passcode aan en er wordt niet gewerkt met een wachtwoord.

Nieuwe apparaten kunnen worden toegevoegd aan de hand van een code van twaalf woorden, die dient als back-up en moet veilig worden opgeslagen. De functie voorziet bestanden lokaal van encryptie, zodat ze beveiligd zijn als ze het apparaat verlaten.

Het is mogelijk om losse mappen te versleutelen en om bestanden met anderen te delen. Ook is er ondersteuning voor het gebruik van een hsm. De ontwikkelaars zeggen niet wanneer versie 13 van Nextcloud uitkomt. Om de huidige versie te gebruiken, moet versie 12.0.3 van de serversoftware aanwezig zijn. De implementatie van de encryptie is online te raadplegen.