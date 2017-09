'Google Pixel 2-telefoons krijgen e-sim naast regulier simkaartslot'

De Pixel 2-telefoons van Google krijgen waarschijnlijk de mogelijkheid om twee 'simkaarten' te gebruiken. Google zou naast een traditioneel simkaartslot een e-sim inbouwen. Zo'n e-sim zit al in smartwatches van onder andere Apple en Samsung, en in de 4g-versies van iPads.

Google zou de e-sim in zowel de Pixel 2 als de Pixel 2 XL zetten, meldt Android Authority. De e-sim is een herprogrammeerbare chip die verbinding kan maken met mobiele netwerken om, als de gebruiker dat wil, een simprofiel te downloaden. Als dat gebeurd is, kan het apparaat online via een mobiel netwerk. Om van mobiel netwerk te wisselen hoeven gebruikers niet de simkaart uit de telefoon te halen.

De e-sim maakt het bijvoorbeeld mogelijk om in het thuisland de eigen provider te gebruiken, terwijl gebruikers in andere landen als de VS of Rusland ter plekke goedkope databundels kunnen afsluiten bij lokale aanbieders.

Hoewel Tweakers de informatie van Android Authority niet letterlijk heeft kunnen bevestigen, zei een bron in de telecomindustrie wel tegen Tweakers dat volgende week de eerste smartphones met e-sim worden aangekondigd, zonder te willen noemen om welke telefoons dat gaat. Daarbij zou het gaan om een telefoon met e-sim en een traditioneel slot voor een nanosim. Fabrikanten zouden het fysieke simkaartslot nog niet kunnen missen, omdat nog maar weinig providers de e-sim ondersteunen en een smartphone daardoor bij weinig providers bruikbaar zou zijn.

Android Authority geeft ook andere specs van de apparaten. Zo zou de camera aan de achterkant van beide telefoons optische beeldstabilisatie krijgen, iets wat de Pixels niet hebben. Ook zou Google een eigen chip voor beeldverwerking hebben gemaakt.