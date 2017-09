'Twintig procent Vlaamse gemeentewebsites heeft geen https bij onlineloket'

Uit een onderzoek van het programma Terzake in samenwerking met een beveiligingsbedrijf blijkt dat 21 procent van de websites van Vlaamse gemeenten geen beveiligde https-verbinding gebruikt voor hun digitale loket. Volgens de staatssecretaris voor Privacy is dat 'onaanvaardbaar'.

De staatssecretaris, Philippe De Backer, zegt tegen de VRT dat het de taak van gemeenten is om de gegevens van burgers te beschermen en dat het 'onaanvaardbaar is dat ze de privacywet niet volgen'. De gemeenten zouden wel voldoende voorgelicht worden over beveiliging. Bij de hervorming van de Privacycommissie, waarvoor eind maart een akkoord werd getroffen, moet meer aandacht komen voor de veiligheid van gemeentewebsites.

Bij 61 gemeenten was geen https-verbinding aanwezig, terwijl dat bij 225 gemeenten wel het geval was. De VRT schrijft dat er bij die laatste groep ook sites tussen zaten die een elektronische identiteitskaart vragen om van een digitaal loket gebruik te maken, waardoor de gegevens ook zijn beveiligd. Via de loketten vullen burgers vaak gevoelige persoonsgegevens in, die zonder versleutelde tunnel bijvoorbeeld te onderscheppen zijn. Meer dan de helft van de gemeenten gebruikt geen veilige verbinding bij contactformulieren.