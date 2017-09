ACM gaat strenger toezien op verboden opt-outs bij zakelijke telecomcontracten

De Nederlandse toezichthouder ACM heeft bekendgemaakt strenger te gaan controleren op verboden opt-outs bij zakelijke telecomcontracten. Aanbieders zouden deze hanteren, waardoor klanten stilzwijgend akkoord gaan met wijzigingen in hun contract.

De ACM schrijft dat wijzigingen alleen zijn toegestaan als klanten daarmee hebben ingestemd via een opt‑in. Dat vloeit voort uit regels die de toezichthouder een jaar geleden introduceerde. Vaak zouden aanbieders hun klanten via e-mail informeren over contractwijzigingen. Dat mag alleen als de klant daadwerkelijk een 'duidelijk en ondubbelzinnig' bericht heeft ontvangen en zijn toestemming heeft gegeven.

Het hanteren van een opt-out is niet toegestaan. Hierdoor zouden klanten vastzitten aan wijzigingen en daarmee aan contracten waarmee ze niet hebben ingestemd. De ACM noemt als voorbeeld dat een ondernemer niet kan overstappen naar een nieuwe aanbieder zonder daar eerst een vergoeding voor te moeten betalen, doordat de looptijd van het contract zonder zijn medeweten is verlengd.

De toezichthouder vraagt bedrijven dan ook om melding te doen als een aanbieder toch van dit soort praktijken gebruikmaakt. Dat kan via zijn bedrijvenloket.