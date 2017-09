Toezichthouder onderzoekt kosten van meenemen telefoonnummer

De Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument & Markt onderzoekt of telecomproviders te hoge kosten rekenen voor het meenemen van het telefoonnummer bij het wisselen van aanbieder. Te hoge kosten kunnen de overstap bemoeilijken en concurrentie belemmeren, zo redeneert de ACM.

De ACM heeft een aantal providers vragen gestuurd over het onderwerp, zo schrijft analistenbureau Telecompaper. De toezichthouder zet het onderzoek in gang na een klacht van de zakelijke aanbieder Private Mobility uit Almere, die vindt dat concurrent KPN een te hoog tarief rekent voor nummerbehoud.

Dat proces van nummerbehoud is in handen van COIN, een vereniging die de infrastructuur van nummerbehoud beheert. Private Mobility beargumenteert dat voor kleine zakelijke klanten de kosten voor nummerbehoud oplopen, omdat KPN als een van de weinige aanbieders per nummer een vast tarief rekent. Andere aanbieders doen dat niet. Het is onbekend hoe lang het onderzoek van de ACM zal duren.