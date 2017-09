Nederlandse ACM rondt binnenkort onderzoek af naar 'sjoemelsoftware' Volkswagen

De Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument en Markt rondt binnen enkele maanden het onderzoek af naar de sjoemelsoftware van Volkswagen. Op basis van het onderzoek moet worden vastgesteld of de autofabrikant met de software consumenten heeft misleid en benadeeld.

De ACM zegt de resultaten van het onderzoek later dit jaar bekend te maken. Het is nog onbekend tot welke conclusies de toezichthouder zal komen. De Nederlandse toezichthouder heeft deze week het voortouw genomen om Volkswagen aan te sporen alle bezitters van een auto met sjoemelsoftware een reparatie en verlenging van de garantie aan te bieden. Alle toezichthouders van Europese lidstaten onderstrepen de oproep.

Volkswagen had beloofd om alle bezitters van een auto met sjoemelsoftware, alleen in Nederland al zo'n 170.000, aan te bieden om via een reparatie de gewraakte software eruit te halen. Dat is nog niet gebeurd en de ACM wil dat Volkswagen die belofte nakomt. De toezichthouders geven de autofabrikant een maand om te reageren.

Twee jaar geleden kwam aan het licht dat autofabrikant Volkswagen door middel van motormanagementsoftware zijn auto's tijdens stikstoftesten zuiniger en schoner liet rijden dan in de praktijk. De software is in staat om te detecteren wanneer de auto zich in testomstandigheden bevindt, en stelt op dat moment het verbruik en de uitstoot van de auto bij.

Dat kwam aan het licht na onderzoek van een klein team van de Amerikaanse West Virginia University. De uitstoot van schadelijke stoffen zou in de praktijk veertig keer hoger zijn dan onder testomstandigheden. Audi, Škoda en Seat, dochterbedrijven van Volkswagen, waren ook betrokken bij de praktijken.