Volkswagen verhoogt investeringen elektrisch rijden met 14 miljard euro

Volkswagen gaat tussen nu en 2022 in totaal 34 miljard euro steken in de ontwikkeling van elektrische en zelfrijdende auto's. Dat is beduidend meer dan het bedrijf twee maanden geleden nog van plan was te steken in de ontwikkelingen.

In september maakte de Volkswagen groep nog bekend dat het tussen nu en 2030 in totaal 20 miljard euro zou steken in zelfrijdende en elektrische auto's. Dat plan wordt nu gewijzigd naar een kortere tijdspanne en meer geld; er gaat meer dan anderhalf maal zoveel geld naartoe in minder dan de helft van de tijd. Het geld gaat naast autonoom en elektrisch rijdende modellen ook naar 'digitalisering en nieuwe mobiliteitsdiensten'. Met de plannen wil Volkswagen tegen 2025 de wereldleider zijn op het gebied van elektrisch rijden.

Daarmee wil de bedrijvengroep, die bestaat uit Volkswagen maar ook onder andere Audi, Porsche, Lamborghini en Škoda, echter niet de bestaande voertuigen met verbrandingsmotoren direct links laten liggen. De groep 'heeft er vertrouwen in' dat het de prioriteiten weet te balanceren. Op de korte termijn blijft Volkswagen geld verdienen met diesel- en benzine-auto's en op de lange termijn, tegen 2030, moeten alle 300 modellen van de groep minstens een elektrische variant hebben.

Naast de 34 miljard euro voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën steekt de groep ook 50 miljard euro in de aankoop van de nodige accu's om de apparatuur van energie te voorzien. In de toekomst moet de Volkswagen-fabriek in Zwickau ook alleen nog maar elektrische voertuigen produceren.