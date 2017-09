Eurocommissaris: Europese fabrikanten moeten samen accu's produceren

Maro® ¶efčovič, Eurocommisaris voor de Energie-unie, pleit voor een Europees consortium voor de productie van voertuigaccu's. Dit zou nodig zijn om landen als China en de VS bij te benen, die op dat gebied een voorsprong zouden hebben.

In een interview met de Duitse Süddeutsche Zeitung zegt de commissaris: "We moeten erkennen dat de VS en China op het gebied van elektromobiliteit sneller voortgang maken dan wij." Om deze ontwikkeling tegen te gaan stelt hij het consortium voor, dat bestaat uit autofabrikanten en zich richt op de productie van accu's. Šefčovič trekt de vergelijking met Airbus, dat door bedrijven uit verschillende Europese landen werd opgericht om te kunnen concurreren met het Amerikaanse Boeing.

De techniek is te waardevol om alleen te importeren, zegt de Eurocommissaris. Toch zijn er volgens de krant maar weinig bedrijven die iets voor een dergelijk plan voelen, omdat de accu's goedkoop uit het buitenland te halen zijn. Zo maakte Volkswagen onlangs bekend zelf geen accu's te willen produceren. Fabrikant Bosch zou daarentegen wel interesse tonen. Volgens de Eurocommissaris is er een topoverleg in Brussel gepland.

Šefčovič zegt dat een dergelijk initiatief kan rekenen op steun vanuit de EU. Zo zou er twee miljard euro beschikbaar zijn voor onderzoek naar accu's en alternatieve energiebronnen. Het doel van de middelen is om zo snel mogelijk een groot aantal auto's te produceren die niet gebruikmaken van traditionele verbrandingsmotoren.

Een aantal Europese automakers heeft onlangs bekendgemaakt meer elektrische modellen te produceren. Volvo zei dat al zijn nieuwe auto's vanaf 2019 van een elektromotor voorzien zullen worden. Volkswagen Group maakt vanaf 2030 van elk model een elektrische variant en Mercedes doet hetzelfde vanaf 2022.