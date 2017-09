Stofzuigerfabrikant Dyson wil in 2020 elektrische auto uitbrengen

James Dyson, uitvinder van de filterloze stofzuiger, maakt in een brief gericht aan de werknemers van stofzuigerfabrikant Dyson bekend dat het bedrijf werkt aan een zelfrijdende auto. Dat voertuig moet in 2020 op de markt komen.

Specifieke details over de auto geeft Dyson niet in zijn brief; hij stelt dat de markt er competitief is en dat het belangrijk is om de informatie over de auto vertrouwelijk te houden. Wel zegt hij dat Dyson 2 miljard pond, omgerekend 2,3 miljard euro investeert in het project en dat er een team van vierhonderd werknemers aan de auto werkt.

Het team bestaat uit ingenieurs van Dyson en 'individuen uit de auto-industrie'. Volgens James Dyson zal het project snel groeien. Het is niet de eerste keer dat Dyson zich ment in de autoindustrie. De oprichter stelt dat hij in 1988 begon te werken aan een filter voor dieselmotoren. Daarvan was in 1993 een prototype gereed, maar het project werd stopgezet vanwege gebrek aan interesse uit de auto-industrie.