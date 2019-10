Dyson schrapt plannen om elektrische auto uit te brengen

Het lukt Dyson niet om een elektrische auto te maken die rendabel op de markt te brengen is, zo heeft het bedrijf zijn medewerkers laten weten. De auto waar het bedrijf aan werkte, had in 2021 moeten verschijnen

De oprichter van Dyson, de uitvinder James Dyson, heeft in een e-mail de medewerkers op de hoogte gebracht van het schrappen van het project, waar 2,5 miljard pond, omgerekend 2,78 miljard euro mee gemoeid was. De BBC schrijft over de bekendmaking. Een precieze reden waarom het project 'commercieel niet haalbaar' was gaf hij niet.

Pogingen om een koper te vinden voor het project zijn op niets uitgelopen. De faciliteiten in zowel Singapore als het Verenigd Koninkrijk worden nu gesloten. Wel blijft Dyson werken aan de accutechnologie die gebruikt werd voor de auto. Bij het autoproject werkten 523 medewerkers. Het bedrijf probeert hen onder te brengen bij andere divisies, zoals die voor de stofzuigers en haardrogers.

Dyson kondigde in 2017 aan dat het aan een eigen elektrische auto werkte en in oktober 2018 maakte het bedrijf bekend dat het een fabriek in Singapore ging bouwen. Sindsdien zijn er voertuigen gebouwd en getest, onder andere op een testtraject in het Verenigd Koninkrijk. De auto had volgens de aanvankelijke planning in 2020 moeten verschijnen maar na uitstel zou dat in 2021 moeten gebeuren.