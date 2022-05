Dyson werkt aan autonome robot die huishoudtaken kan uitvoeren

Dyson werkt aan een 'autonoom apparaat dat huishoudtaken en andere klusjes' kan uitvoeren. Het Brits-Singaporese bedrijf denkt aan knuffels oprapen, de afwas opruimen en meubels stofzuigen. Dyson wil de robot aan het einde van dit decennium verkopen.

De fabrikant laat verschillende losse robots zien die bepaalde taken kunnen uitvoeren. Zo laat Dyson een robotarm zien met een flexibele knijper om borden of glazen op te kunnen pakken. Een andere robot heeft weer een handachtige grijper met vijf vingers, die een knuffel op kan pakken en ergens neer kan leggen. Een derde robotarm bestaat uit een camerasysteem die een stoel in 3d in beeld kan brengen en deze zelfstandig stofzuigt.

Wat de robot uiteindelijk allemaal moet kunnen, hoe hij eruit gaat zien en hoeveel hij moet kosten, is niet duidelijk. Het lijkt erop dat Dyson één robot wil verkopen die verschillende huishoudtaken kan uitvoeren. De fabrikant zegt van plan te zijn voor het einde van dit decennium huishoudrobots aan consumenten te verkopen.

Om die robot te ontwikkelen, werkt Dyson nu aan diverse technieken in verschillende disciplines. Zo ontwikkelt het technieken voor beeldherkenning en machinelearning naast sensors, mechatronica en energieopslag. Hiervoor zoekt het bedrijf nieuwe medewerkers. Dit jaar heeft Dyson 2000 mensen aangenomen, waarvan de helft technici, wetenschappers en programmeurs. Het bedrijf zoekt nog 250 roboticatechnici en verwacht in de komende vijf jaar 700 extra roboticatechnici nodig te hebben.

Het roboticaplan is onderdeel van een investering van 2,75 miljard pond, waarvan het bedrijf dit jaar 600 miljoen pond gaat investeren. Dyson werkt verspreid over vier locaties aan de huishoudrobots. Drie daarvan bevinden zich in Engeland, de vierde bij Dysons hoofdkwartier in Singapore. Een van die Engelse locaties zit bij het Londense Imperial College, waar onderzoek naar robotica wordt gedaan.

Dyson is voornamelijk bekend van stofzuigers, ventilators, handdrogers en föhns. De fabrikant verkoopt ook robotstofzuigers. Dyson werkte aan een elektrische auto, maar die plannen heeft het drie jaar geleden geschrapt. Eerder dit jaar kondigde Dyson met de Zone een koptelefoon met afneembaar mondstuk aan. Naast robotica ziet Dyson wearables als zijn toekomst.