Tesla werkt aan robottaxi en begint in 2023 met productie huishoudrobot

Tesla-topman Elon Musk heeft bij de opening van de Tesla-fabriek in Texas laten doorschemeren dat zijn bedrijf aan een dedicated robottaxi werkt. Ook zei hij dat Tesla ernaar streeft om volgend jaar te beginnen met de productie van de eerder aangekondigde huishoudrobot.

Musk gaf tijdens de liveshow niet veel details over de robottaxi. Volgens hem gaat het voertuig er 'behoorlijk futuristisch uitzien'. Hij zei niet wanneer dit voertuig in productie zal gaan, hoeveel mensen erin kunnen of hoe de taxi zal functioneren. Vermoedelijk zal het gaan om een robottaxi die geheel autonoom zal rijden, maar details daarover ontbreken.

Verder sprak Musk iets uitgebreider over Optimus, de eerder aangekondigde robot die ook wel Bot wordt genoemd. Optimus zal volgens hem alles kunnen doen wat mensen niet willen doen. Hij ziet de nodige economische kansen voor de robot, waarmee hij waarschijnlijk onder meer doelt op tekorten aan werklui. Musk spreekt van een 'eeuw van overvloed' en denkt dat de robot een grotere mate van verandering in de wereld teweeg kan brengen dan de auto heeft gedaan. Hij denkt dat er een kans is om de eerste versie van de robot ergens volgend jaar in productie te nemen.

Het gaat om een mensachtige robot die bijvoorbeeld huishoudelijke taken zal overnemen. De robot deelt veel hardware en software met Tesla-auto's. Deze mensachtige robot moet ongeveer 173cm lang worden en zal zo'n 57kg wegen. Optimus krijgt twee armen met aan iedere arm een hand met vijf vingers, en twee benen. De Bot heeft ook een hoofd met een scherm dat informatie kan weergeven. Daar zitten ook camera's in voor het autopilotsysteem waarmee de robot kan navigeren. Tijdens de presentatie gaf Musk aan dat Tesla ervoor zal zorgen dat de robot veilig is en dat zich geen Terminator-achtige scenario's zullen voordoen.