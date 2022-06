Tesla werkt aan mensachtige robot Bot die huishoudelijke taken kan overnemen

Tesla's ceo Elon Musk heeft Bot gepresenteerd, een mensachtige robot die uiteindelijk huishoudelijke taken moet kunnen overnemen. De robot deelt veel hardware en software met Tesla's auto's. Het bedrijf wil volgend jaar een eerste prototype af hebben.

De Tesla Bot wordt een mensachtige robot die ongeveer 173cm lang wordt en zo'n 57 kilogram moet wegen. De robot krijgt twee armen met aan iedere arm een hand met vijf vingers, en twee benen. De Bot heeft ook een hoofd met een scherm erin verwerkt dat informatie kan weergeven. In dit hoofd zitten ook acht camera's voor het Autopilot-systeem waarmee de robot kan navigeren.

Musk wil dat mensen weg kunnen rennen van de robot en hem 'waarschijnlijk kunnen overmeesteren'. Om het wegrennen te bevorderen, moet de robot een maximumsnelheid van acht kilometer per uur krijgen. Verder moet de robot twintig kilo kunnen dragen, 68kg kunnen deadliften en 5kg kunnen dragen met uitgestrekte armen.

In eerste instantie moet de Bot huishoudelijke en 'gevaarlijke, saaie of repetitieve' taken kunnen overnemen. Zo wil Musk dat mensen tegen de Bot kunnen zeggen dat hij een bout op moet pakken en ergens aan moet bevestigen. Ook moeten mensen de Bot een boodschappenlijstje kunnen geven, zodat de robot zelfstandig boodschappen kan doen.

Over prijzen of beschikbaarheid heeft Musk geen details gedeeld. Het project is nog in een vroege fase van ontwikkeling. Wel zegt hij ergens volgend jaar een prototype af te willen hebben.