Brand uitgebroken in Tesla Megapack in Australisch accupark

Er is een brand uitgebroken in het Big Battery-accupark in Australische staat Victoria. De brand ontstond volgens de beheerder tijdens een testfase in een Tesla Megapack-accu van 3 megawattuur. Wat de precieze oorzaak is van de brand, is nog niet duidelijk.

Volgens Victorian Big Battery zou de brand ontstaan zijn tijdens een testfase op het terrein. Toen de brand uitbrak, werd de site afgekoppeld van het elektriciteitsnet. Volgens netbeheerder Neoen heeft het incident dan ook geen impact op de rest van het elektriciteitsnet van de Zuidoostelijke staat Victoria.

De lokale hulpdiensten melden dat niemand gewond raakte. Omwonenden werden wel geadviseerd om binnenshuis te blijven en ramen en deuren gesloten te houden, dit om de schadelijke effecten van de rookpluim te minimaliseren.

De Victorian Big Battery-site draait volgens de beheerder op 210 Tesla Megapack-accu’s van 3 MWh die opgeslagen elektriciteit aan het lokale net leveren op momenten dat hernieuwbare energiebronnen te weinig energie opleveren. De totale capaciteit van het Victorian Big Battery-accupark bedraagt 450 megawattuur.