Inloggen op Google-diensten met Android 2.3.7 of ouder weldra niet meer mogelijk

Vanaf 27 september zullen Android-apparaten die op versie 2.3.7 of ouder draaien, niet meer kunnen inloggen bij Google-diensten zoals Gmail, YouTube of Maps. Ook accounts aanmaken wordt dan niet meer mogelijk. Google voert deze maatregel in wegens veiligheidsoverwegingen.

Als gebruikers met Android-versie 2.3.7 na 27 september van dit jaar proberen in te loggen, of een nieuw account proberen aan te maken, zal er een foutmelding te zien zijn volgens Google. Het is voor deze toestellen wel nog mogelijk om via de webbrowser in te loggen op een Google-account en sommige diensten te gebruiken. Welke diensten dat zijn, is niet duidelijk.

Google raadt gebruikers aan om hun Android-toestellen te updaten naar een recentere versie van het besturingssysteem. De oudste versie waarmee men vanaf 27 september kan inloggen, of nieuwe accounts kan aanmaken bij Google-diensten, wordt dan Android 3.0.