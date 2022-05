Google toont eerste screenshots van privacyoverzicht voor Play Store-apps

Google heeft de eerste screenshots gedeeld van zijn komende privacyoverzicht voor apps in de Play Store. Daarin wordt informatie getoond over de manier waarop een app gebruikersgegevens verzamelt en of het bepaalde securitymaatregelen biedt.

Google kondigde in mei al aan dat apps in de Play Store een privacyoverzicht zouden krijgen, waarin onder andere privacy- en securityinformatie wordt weergegeven. Google toonde op woensdag voor het eerst screenshots van dergelijke overzichten in zijn Android Developer-blog, hoewel het uiteindelijke ontwerp mogelijk nog aangepast kan worden voor release.

Het privacyoverzicht laat gebruikers onder andere inzien welke gegevens een app verzamelt, zoals gebruikersactiviteit of locatiegegevens. Het overzicht laat ook weten of dataverzameling noodzakelijk is om de app te gebruiken en of de verzamelde gegevens gedeeld worden met andere bedrijven. Ontwikkelaars kunnen ook aangeven hoe ze de verzamelde gegevens gebruiken.

Afbeeldingen via Google

Het overzicht toont ook bepaalde securityinformatie over een app. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld zien of de app in kwestie de gegevens van gebruikers versleutelt en of gebruikers hun data kunnen laten verwijderen. Het privacyoverzicht toont ook of de veiligheidsmaatregelen van de app onafhankelijk zijn getoetst. Gebruikers kunnen ook zien of een app geschikt is voor kinderen en gezinnen, aan de hand van richtlijnen uit zijn Families-beleid.

De privacyoverzichten zouden in het eerste kwartaal van 2022 geïntroduceerd moeten worden in de Play Store, liet Google eerder weten. Ontwikkelaars kunnen vanaf oktober privacyinformatie toevoegen aan de Play Store-listings van hun apps, maar deze worden pas begin 2022 getoond aan gebruikers. Developers hebben tot april 2022 de tijd om de informatie in te voeren.

De toevoeging door Google volgt soortgelijke maatregelen van Apple in zijn App Store. Apple toont 'privacylabels' prominent in beeld voordat gebruikers een app installeren. Via die labels kunnen gebruikers ook zien welke gegevens de app verzamelt. Privacylabels worden sinds december vorig jaar getoond in de App Store.

Het komende privacy- en securityoverzicht uit de Google Play Store