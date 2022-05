Appmakers kunnen vanaf nu privacyoverzicht maken voor apps in Google Play Store

Ontwikkelaars kunnen voortaan een privacyformulier invullen voor hun apps. Vanaf februari 2022 komt er in de Google Play Store bij apps een privacyoverzicht te staan met onder meer info over hoe de data van gebruikers door de app wordt verwerkt.

Vanaf april 2022 moet iedere ontwikkelaar bij al zijn apps het privacyformulier volledig ingevuld hebben. Het is vanaf nu mogelijk om het formulier in te vullen, maar het kan volgens Google tot enkele weken duren voordat iedere appmaker er toegang toe heeft. Hoewel makers dus nog tot april de tijd hebben om het formulier in te vullen, raadt Google aan niet lang te wachten, omdat de ingevulde gegevens nog door Google beoordeeld moeten worden. Als apps in april geen goedgekeurd privacyoverzicht hebben, mogen ze geen nieuwe updates meer ontvangen.

In februari 2022 moet het overzicht voor gebruikers al zichtbaar worden. In het privacyoverzicht moet staan of en hoe de app data van gebruikers verzamelt, deelt en beschermt. Ook wordt duidelijk of de appmakers bepaalde veiligheidsmaatregelen hebben geïmplementeerd, zoals data-encryptie en de mogelijkheid om je gegevens weer te wissen. Verder moeten makers aangeven of de app voldoet aan Googles Gezinsbeleid en of de app afzonderlijk is beoordeeld 'op conformiteit met een wereldwijde beveiligingsstandaard'.

De functie werd in mei aangekondigd, nadat Apple in december 2020 al begonnen was met soortgelijke privacylabels. In mei was echter nog niet duidelijk wanneer Google zijn privacyoverzicht precies zou gaan introduceren.

Privacylabels voor apps zijn in het leven geroepen nadat 27 internationale toezichthouders in 2019 een oproep deden aan Apple en Google om consumenten duidelijkheid te verschaffen over het datagebruik en de privacy van apps. Ook de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt deed mee aan die oproep.