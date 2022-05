Ontwikkelaars App Store-apps mogen gebruikers mailen over andere betaalmethodes

Apple heeft de richtlijnen voor de App Store aangepast. Ontwikkelaars van apps mogen nu contactgegevens vragen van gebruikers, zolang dat optioneel is. Ook mogen ze actief contact zoeken met klanten om ze te wijzen op andere betaalmethodes dan via Apples betaalplatform.

De regels zijn per direct actief, zo blijkt uit een melding van de wijzigingen. De combinatie van beide wijzigingen zorgt ervoor dat ontwikkelaars van apps nu contactgegevens mogen vragen van gebruikers en vervolgens die contactgegevens mogen gebruiken voor mailings over andere betaalmethodes dan die van Apple.

Tot nu toe verbood Apple het aan ontwikkelaars om op welke manier dan ook aan gebruikers duidelijk te maken dat er andere manieren zijn om te betalen voor apps en diensten dan via Apples betaalplatform. Apple krijgt daar een commissie van 15 of 30 procent over en wil dat zoveel mogelijk apps en gebruikers van het betaalplatform gebruik maken.

De wijzigingen zijn geen verrassing, want Apple had al aangekondigd dat ze zouden komen. Het is onderdeel van een schikking met diverse ontwikkelaars. De iOS-ontwikkelaars begonnen twee jaar geleden een class-actionrechtszaak tegen Apple, omdat ze niet tevreden waren over de tarieven die in de App Store worden gehanteerd. De wijziging staan niet op zich: de handelspraktijken van Apple in de App Store hebben de interesse van veel overheidsinstanties, die menen dat het bedrijf zijn marktmacht misbruikt.