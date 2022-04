Google dient klacht in tegen Epic Games om schending beleidsregels Play Store

Google heeft Epic Games aangeklaagd omdat de ontwikkelaar van Fortnite moedwillig de afspraken van de Play Store zou hebben geschonden, Google inkomsten deed ontlopen en een beveiligingsrisico in de Play Store heeft uitgebuit.

Dat zegt Google in reactie op de aantijgingen die Epic Games deze zomer maakte tegenover de zoekgigant. Google ontkent deze aantijgingen en stelt dat Epic Games op zijn beurt moedwillig de afspraken van de Google Play Store heeft geschonden en dat de zoekgigant nog steeds inkomsten misloopt.

Als een ontwikkelaar apps wil distribueren via de Play Store, moet hij zich volgens Google houden aan de Google Play Developer Distribution Agreement. Dat is een juridisch bindend contract tussen een ontwikkelaar en Google waarin onder meer wordt vermeld dat Play Store-apps enkel Googles eigen betaalsysteem mogen bevatten. "Als Google Play Store-apps in-app-aankopen en abonnementen aanbieden, moeten de verkoop via Googles eigen betalingssysteem verlopen. De apps mogen de gebruikers ook niet leiden naar een andere betaalmethode buiten die van Google Play", klinkt het in de aanklacht van Google.

Project Liberty

"Dat is exact wat Epic Games op 13 augustus 2020 moedwillig heeft gedaan", stelt de zoekgigant. Toen maakte het bedrijf zijn eigen betaalmethoden beschikbaar in de Fortnite-apps van Android en iOS via een hotfix waardoor Epic Games data vanaf zijn eigen servers kon inladen in de app zonder dat Google of Apple daar iets van wisten. Kort daarna werden de iOS- en Android-apps uit de desbetreffende appwinkels verwijderd en diende Epic Games een klacht in tegen Apple en Google.

Die laatste zegt nu dat Epic Games al maanden bezig was om een hotfix voor te bereiden en bijgevolg een kwetsbaarheid in de Play Store uit te buiten. De hotfix paste volgens Google bovendien in een groter plan dat bij Epic Games bekendstond als Project Liberty. Dat was volgens de zoekgigant een vooropgezette aanval op Apple en Google om meer inkomsten te generen en om het metaverse-idee van Tim Sweeney, de ceo van Epic Games, door te drukken. Volgens Google nam Epic Games een pr-bedrijf in dienst om de beschrijving van zijn daden in zijn voordeel te keren. De kiem van het project werd volgens de zoekgigant dan weer begin 2019 gelegd; toen haalde Fortnite naar verluidt tegenvallende verkoopcijfers.

Epic Games' eigen betaalsysteem in Fortnite voor iOS

Commissies

Google verwijderde Fortnite op 13 augustus 2020 uit de Play Store, maar het ontwikkelaarsaccount van Epic Games werd niet geschorst. De zoekgigant liet naar eigen zeggen ruimte voor Epic Games om een nieuwe versie van Fortnite aan te dragen die wel in overeenstemming was met het beleid van de Google Play Store, maar oppert nu ook dat het nog inkomsten moet krijgen van Epic Games.

“Android-gebruikers die de Google Play-versie van Fortnite hadden gedownload, hebben nog steeds toegang tot de app en tot alle in-appproducten, zelfs nadat de app niet meer beschikbaar is in de Play Store. Hierdoor lopen we alle commissies mis die we contractueel moeten krijgen, doordat de app via de Google Play Store werd gedistribueerd", schrijft Google. Epic Games heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen van Google.

Epic vs. Apple

Epic Games trok dit jaar naar de rechtbank om de afdracht in Apples App Store en de Google Play Store aan te klagen. Het bedrijf wil eigen downloadwinkels en betaalmethoden aanbieden in zijn Android- en iOS-apps, en vindt dat de bedrijven achter deze platforms, Apple en Google, te veel macht hebben. Begin vorige maand oordeelde een Amerikaanse rechter dat Apple geen externe betalingen van apps mag verbieden.

De rechtbank ging niet mee in de Epics redenering dat Apple een monopolist zou zijn. De rechter zei dat succes hebben niet illegaal is, maar dat het proces heeft aangetoond dat Apple zich schuldig maakte aan concurrentiebelemmerende praktijken en dat is wel verboden in Californië. Enkele dagen geleden maakte Apple bekend dat het bedrijf in beroep zou gaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Tweakers schreef een uitgebreid achtergrondartikel over de rechtszaak die nog niet afgelopen is.