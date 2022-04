Android-gebruikers melden dat in-app reclame ongevraagd weer-app installeert

Een specifieke in-app reclame is mogelijk in staat om zonder toestemming van de gebruiker een app te installeren op Android-toestellen. De app zou de infrastructuur van advertentiebedrijf Digital Turbine gebruiken om de Google Play Store op deze manier te omzeilen.

Gebruikers van de weer-app Weather Home - Live Radar Alerts & Widget meldden via gebruikersrecensies dat de applicatie zonder hun toestemming geïnstalleerd werd nadat ze deze in een in-app reclame voorbij zagen komen. Een van de gebruikers die het probleem in de Google Play Store aankaartte, werd door een gebruiker van de /r/Androiddev-subreddit opgespoord. Daarna werd er meer bewijs over het voorval gedeeld. De betreffende weer-app heeft momenteel een grote hoeveelheid negatieve gebruikersrecensies in Google's appwinkel.

Vooralsnog werd er slechts één app ontdekt die zonder toestemming van de gebruiker of inmenging van de Google Play Store geïnstalleerd kon worden via een reclame. Het is nog niet duidelijk of de ontwikkelaars achter de app het systeem van Digital Turbine misbruiken, of dat er wat anders aan de hand is. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat malware op dezelfde manier op de smartphones van gebruikers geïnstalleerd kan worden, mocht de advertentie-infrastructuur van het bedrijf kwetsbaarheden bevatten.

De applicatie in kwestie maakt gebruik van het demand-side platform (DSP) van Digital Turbine, zo legt Reddit-gebruiker /u/omniuni in een reactie uit. Via deze weg kunnen bedrijven geautomatiseerd advertentieruimte inkopen. Fabrikanten, providers, maar ook Google kunnen het betreffende DSP via Android op systeemniveau installeren; op dergelijke toestellen draait op de achtergrond een app van Digital Turbine genaamd Ignite. Vervolgens kunnen de makers of oorspronkelijke eigenaren van een smartphone via deze applicatie Android-apps installeren zonder dat daar toestemming voor gegeven wordt. Naast advertenties kan op deze manier, bijvoorbeeld tijdens het installatieproces van een nieuwe smartphone, bloatware geïnstalleerd worden.

In een korte uitleg aan /r/omniuni legt Digital Turbine uit dat het hele voorval niet de bedoeling is en belooft later met een officieel statement te komen. Het bedrijf benadrukt dat Ignite absoluut niet bedoeld zou zijn om zonder toestemming van de gebruiker op deze manier applicaties te installeren. Daarnaast zouden apps via Ignite altijd voor en na installatie geverifieerd worden door Digital Turbine. Dergelijke apps zouden daarvoor in de Google Play Store geregistreerd moeten staan. Het is niet bekend of dit proces ook plaatsvond voor de betreffende weer-app.