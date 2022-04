1Password laat gebruikers voortaan wachtwoorden delen via link

Wachtwoordmanager 1Password introduceert de nieuwe Psst!-functie waarmee gebruikers wachtwoorden en notities kunnen delen via een link. Ook gebruikers die geen klant van 1Password zijn kunnen de gedeelde links openen en wachtwoorden ontvangen.

Wachtwoorden delen via een enkele link kan volgens 1Password via de website van 1Password of via de app. Daar kunnen gebruikers het te delen wachtwoord aanklikken waarna ze met de deel-knop een link kunnen genereren. Een gebruiker kan instellen hoelang een link actief moet blijven en wie de link mag openen. Dat kan iedereen zijn die de link ontvangt of een specifieke gebruiker. In dat laatste geval vindt er een controle plaats op basis van het emailadres.

Een ontvanger die een door 1Password-gegenereerde link toegestuurd krijgt, wordt doorgeleid naar een webpagina met daarin het gedeelde wachtwoord. Gebruikers die eerst hun identiteit via een e-mailadres moeten verifiëren, krijgen na het invullen van hun e-mailadres eenmalig een zescijferige code via de mail toegestuurd. Die code moet ingevuld worden om toegang te krijgen tot het wachtwoord.

1Password stelt dat wanneer een gebruiker zijn of haar gedeelde wachtwoord wijzigt, dit niet aangepast wordt in de gegenereerde link. Die link bevat immers een kopie van het wachtwoord die gemaakt werd op een bepaald tijdstip.