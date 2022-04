VanMoof introduceert zijn eerste speed pedelec

Het e-bikebedrijf VanMoof heeft zijn eerste speed pedelec geïntroduceerd. De zogenaamde VanMoof V moet snelheden van 50km/u kunnen bereiken. De fiets heeft een adviesprijs van 3498 euro en komt naar verwachting eind 2022 uit.

De nieuwe e-bike beschikt over een tweewielaandrijving, voor- en achtervering, dikkere banden en een speciaal frame waardoor het volgens VanMoof mogelijk wordt om sneller langere afstanden te kunnen afleggen in vergelijking met andere fietsen. Wat de precieze specificaties van de speed pedelec zijn is nog niet bekendgemaakt. De fiets is vooralsnog alleen te reserveren via een aanmelding op de VanMoof-website. Het voorschot bedraagt 20 euro.

Verder bevat de e-bike net als VanMoofs S3- en X3-fietsen een turboboostknop, waarmee de fiets automatisch kan versnellen, een optie om automatisch te schakelen en een zogenoemde kicklock. Daarmee kan de bike op afstand op slot worden gezet. Ook bevat de pedelec een dubbele motor, wat volgens het fietsbedrijf zorgt voor een 'krachtige acceleratie'. Daarnaast moet de VanMoof V een 'intelligente motorregeling' bevatten, die de elektrische aandrijving van de fiets verbetert, aldus de fietsenmaker.