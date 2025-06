VanMoof krijgt nieuwe investering na zorgen over voortbestaan van het bedrijf

De Nederlandse e-bikefabrikant VanMoof heeft een nieuwe kapitaalinjectie gekregen van zijn aandeelhouders. Dat was volgens het bedrijf geen overbodige luxe: zonder deze investering was het bedrijf na twee maanden in de problemen gekomen.

Een woordvoerder van VanMoof heeft na vragen van Het Financieele Dagblad laten weten dat het bedrijf een beroep heeft moeten doen op zijn aandeelhouders, al wil de woordvoerder niet zeggen hoeveel geld de investeerders hebben ingelegd en of het om eigen vermogen gaat of dat ze leningen hebben verstrekt. De krant schrijft dat in het voorlopige jaarverslag over 2021 staat dat het bedrijf gesprekken heeft gevoerd met investeerders en leveranciers om tussen de 10 en 40 miljoen euro te storten.

Het FD schrijft dat VanMoof in het voorlopige jaarverslag over 2021 en het bijbehorende directieverslag dat de situatie tot 29 december vorig jaar beschrijft, erkent dat er nieuw geld nodig is, omdat er anders twijfel zou kunnen ontstaan 'over het vermogen van het bedrijf om zijn activiteiten na het eerste kwartaal van 2023 voort te zetten'. De jaarrekening is voorlopig en dus nog niet ondertekend, omdat de accountant dat weigerde wegens 'materiële onzekerheid' over de zoektocht naar nieuwe investeringen. Verder schrijft de krant dat uit het jaarverslag naar voren komt dat VanMoof heel goed op de uitgaven moet letten. Het bedrijf heeft leveranciers gevraagd of het facturen later mag voldoen om genoeg geld in kas te hebben totdat de nieuwe kapitaalinjectie is verwezenlijkt.

Alleen de zittende investeerders blijken nu daadwerkelijk geld in VanMoof te hebben gestoken. Het gaat onder meer om de in Londen gevestigde durfinvesteerder Balderton Capital en de Chinese investeringsmaatschappij Hillhouse Investment. Het laatstgenoemde bedrijf nam in 2021 de Philips-divisie voor huishoudelijke apparaten over. Zowel Balderton als Hillhouse waren in september 2021 al onderdeel van een investeringsronde waarbij VanMoof in totaal 128 miljoen dollar ophaalde. Een jaar daarvoor stak Balderton ook al geld in de fietsfabrikant.

Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren snel uitgebreid. Zo werden er winkels in allerlei Europese steden, in Tokio en in New York geopend. Daardoor steeg de omzet flink, maar de snelle groei ging ook gepaard met flinke verliezen. Vorig jaar was er een verlies van 78 miljoen euro en dat was in 2021 ook het geval. Volgens het FD betekent dit dat VanMoof in rap tempo door de ongeveer 200 miljoen euro heen raakt die het bedrijf in de afgelopen jaren bij investeerders ophaalde.

Een andere reden voor de huidige financiële situatie die genoemd wordt, zijn de problemen met de fietsen, zoals relatief veel mankementen en lange wachttijden voor reparaties. Daardoor moest de fabrikant in 2021 al 8 miljoen euro opzijleggen. Een reden voor de lange wachttijden voor reparaties is dat klanten niet naar een reguliere fietsenmaker kunnen; VanMoof gebruikt alleen eigen onderdelen.

VanMoof is in 2009 opgericht door de broers Carlier, al is de operationele leiding van het bedrijf sinds vorig jaar in handen van de Gillian Tans, de voormalig ceo van Booking.com. De fabrikant is bekend van minimalistische, relatief dure e-bikesmodellen, zoals de S5 en de A5 die een jaar geleden werden geïntroduceerd. Deze hadden toen een adviesprijs van net geen 2500 euro.