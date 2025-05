VanMoof is failliet, wil verkoop aan derde partij

Fietsfabrikant VanMoof is failliet. Het bedrijf kreeg eerder al uitstel van betaling van de rechter. Het is nog niet bekend wat het faillissement voor eigenaren betekent.

De rechtbank in Amsterdam heeft de Nederlandse afdeling van VanMoof failliet verklaard en twee curatoren aangesteld, schrijft het bedrijf in een persbericht. De VanMoof-afdelingen in het buitenland zijn nog niet officieel failliet, maar de verwachting is dat dat niet lang zal duren.

De curatoren gaan onderzoeken of een doorstart mogelijk is. Dat zou gebeuren door een verkoop aan een derde partij, maar VanMoof wil daar verder geen andere informatie over geven.

Het is nog niet bekend wat het faillissement betekent voor eigenaren van de fietsen. Die fietsen worden bediend, bijvoorbeeld door ze te ontgrendelen, via een app. Het concurrerende Cowboy maakte eerder al een app waarmee gebruikers hun sleutel konden back-uppen. Als VanMoof een doorstart kan maken, zou dat kunnen betekenen dat een derde partij de servers van het bedrijf overneemt en draaiend blijft houden, maar daarover is momenteel dus nog niets bekend. Verder zijn de meeste onderdelen van VanMoof-fietsen speciaal voor dat fietsenmerk gemaakt en is de batterijtechnologie op de fietsen afgestemd, waardoor reparaties door derde partijen vrijwel onmogelijk is.