Proximus wil meerderheidsbelang nemen in Indiaas cloudcommunicatiebedrijf

De Belgische provider Proximus wil voor 643 miljoen euro een meerderheidsbelang nemen in Route Mobile. Dit Indiase bedrijf maakt cloudcommunicatiesoftware en biedt data-intelligence-diensten aan. Route Mobile komt in dezelfde bedrijfstak als Telesign te vallen.

Proximus neemt 57,56 procent van de aandelen van dit bedrijf over, voor 643 miljoen euro. Het Belgische bedrijf zegt hiermee een 'aanzienlijke schaalvergroting' mogelijk te maken, met een gezamenlijke jaarlijkse omzet van ongeveer 900 miljoen euro voor Route Mobile en Telesign. Proximus zegt ook hiermee de derde grootste speler op het vlak van zogenaamd communications-platform-as-a-service-diensten te worden, gebaseerd op het volume aan berichten.

Verder krijgt Proximus met de deal voet op de grond aan het Indische subcontinent, Afrika, Azië, het Stille Oceaangebied en in Latijns-Amerika. Samen met Telesign is het bedrijf zo in ruim tweehonderd landen en gebieden actief. Met de verwerving van het meerderheidsbelang wordt Proximus verplicht een overnamebod te doen op 26 procent van het totale aantal aandelen; Proximus zou uiteindelijk ongeveer 75 procent van Route Mobile in handen kunnen hebben.

Ceo van Route Mobile, Rajdip Gupta, blijft ceo van dit bedrijf en gaat de CPaaS-activiteiten van Proximus leiden. Proximus verwacht de transactie binnen zes tot negen maanden af te kunnen ronden. Route Mobile biedt diensten aan waarmee bedrijven realtime-communicatiediensten kunnen toevoegen aan hun eigen software. Het bedrijf biedt onder meer geautomatiseerde sms'jes of WhatsApp-meldingen aan, voor bijvoorbeeld updates van bestellingen of afspraakherinneringen. Route Mobile had vorig boekjaar een omzet van 427 miljoen euro en een ebitda-winst van 55 miljoen euro.