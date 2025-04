Belgische toezichthouder blokkeert voorlopig Proximus' overname van edpnet

Proximus mag edpnet voorlopig niet inlijven, meldt de Belgische Mededingingsautoriteit. Het bedrijf moet de kleinere provider vooralsnog als een losstaand bedrijf beheren, tot de toezichthouder zijn onderzoek naar de overname heeft afgerond.

Volgens de autoriteit, ook wel bekend als BMA, is er op basis van voorlopig onderzoek sprake van 'misbruik van de machtspositie door Proximus als gevolg van de overname van edpnet'. Daardoor kan er volgens de toezichthouder een situatie ontstaan 'die het algemeen economisch belang zou kunnen schaden', als de overname onomkeerbaar wordt.

Om dit te voorkomen, krijgt Proximus drie maatregelen opgelegd. Het bedrijf moet de levensvatbaarheid en de concurrentiekracht van edpnet in stand houden, de activiteiten van de twee bedrijven moeten gescheiden blijven, en Proximus mag geen vertrouwelijke edpnet-informatie in handen krijgen. Deze maatregelen duren voorlopig vijftien maanden, al kunnen ze worden verlengd indien nodig. Ondertussen blijft de BMA de overname onderzoeken, waaruit een definitief oordeel over de overname moet komen.

Proximus maakte in maart bekend edpnet te willen overnemen. Edpnet biedt vaste en mobiele diensten aan op het netwerk van Proximus. De virtuele provider heeft 46.000 vaste klanten en 20.000 mobiele klanten; Proximus heeft miljoenen klanten. Edpnet zit echter in de schulden en moest daarom worden verkocht. Onder meer Orange wilde het bedrijf overnemen, maar Proximus bood met 20,5 miljoen het meest. Na de overname maakte de BMA bekend een onderzoek te starten. De toezichthouder sprak over 'ernstige aanwijzingen van aanzienlijke belemmeringen van de mededinging'.

Tegen De Tijd zegt Proximus de beslissing om de overname voorlopig te blokkeren, te betreuren en ervan overtuigd te zijn de mededingingsregels te hebben gevolgd. Het bedrijf zegt verder dat de voorlopige maatregelen van de BMA gelijk zijn aan de maatregelen die het zelf nam, toen BMA het onderzoek aankondigde.